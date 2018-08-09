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Beslenme alışkanlıklarını değiş, fark etmeden kilo kaybet!

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Çoğu kişi az yemek yiyerek kilo vereceği kanısındadır. Fakat kilo kaybetmek için tercih ettiğiniz gıdalar daha büyük önem taşır. İşte sizlere beslenmenizde yapabileceğiniz ve bunu yaparken yağ yakımını aktif hale getirecek öneriler.

Beslenme alışkanlıklarını değiş, fark etmeden kilo kaybet!
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  • En sağlıklı üç beyaz: Süt, yoğurt ve peyniri yarım yağlı olarak tercih edin. Kalsiyum kaynakları yağ yakımınızı hızlandıracaktır.

  • Şeker yerine stevia veya sukroloz veya tagatoz bulundurun. Bu tatlandırıcılar masum olup, tatlıya karşı zaafınızı kontrol altına alacaktır.

  • Her gün veya haftanın 4 günü yumurtayı sabah kahvaltılarınıza ekleyin. Yumurta 36 saat iştah yönetimi üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

  • Geceleri meyve yemek yerine 1 su bardağı kadar Hindistan cevizi suyu tüketmeniz yağ yakımını hızlandırmak için iyi bir yöntemdir.

  • Hem metabolizmanızı hızlandırmak, hem ödem atmak hem de yağ yakımı için günde 3 fincan beyaz çay veya yeşil çay tüketin.

  • Mutfağınızdaki yağları zeytinyağı, balık yağı, avakado, çiğ badem, kakao, keten tohumu, Hindistan cevizi sütünü tercih edin. Kontrollü şekilde tüketmeniz yağ yakımını destekleyecektir.

  • Yemeklerde bolca acı kırmızı biber, kimyon, zerdeçal, köri kullanın. Yoğurtlarda, salatalarda, tavuk veya ette mutlaka kullanın.

  • Başarılı yağ yakımı ve kilo vermenin altın kuralı su tüketmektir. Günde mutlaka 2-3 litre su içmelisiniz. Özellikle sabah aç karnına su içmeyi alışkanlık edinin.

  • Tuzot, maggi, et suyu, tavuk suyu kullanımını mutfakta minimuma indirip, gazlı içeceklerden şekersiz olanlarını veya mümkünse hiç içmemeye çalışın. Yüzde yüz bile olsa meyve suyunu tüketirken bir kez daha düşünün.

  • Yanınızda sizi destekleyen ve size eşlik edecek bir partneriniz olsun. Öğünlerinizin miktarları farklı olsa bile içerik bakımından birbirinizle benzer olsun. Böylelikle diyet dayanışmasında başarılı olursunuz.

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