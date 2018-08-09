Beslenme alışkanlıklarını değiş, fark etmeden kilo kaybet!

- En sağlıklı üç beyaz: Süt, yoğurt ve peyniri yarım yağlı olarak tercih edin. Kalsiyum kaynakları yağ yakımınızı hızlandıracaktır.
- Şeker yerine stevia veya sukroloz veya tagatoz bulundurun. Bu tatlandırıcılar masum olup, tatlıya karşı zaafınızı kontrol altına alacaktır.
- Her gün veya haftanın 4 günü yumurtayı sabah kahvaltılarınıza ekleyin. Yumurta 36 saat iştah yönetimi üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
- Geceleri meyve yemek yerine 1 su bardağı kadar Hindistan cevizi suyu tüketmeniz yağ yakımını hızlandırmak için iyi bir yöntemdir.
- Hem metabolizmanızı hızlandırmak, hem ödem atmak hem de yağ yakımı için günde 3 fincan beyaz çay veya yeşil çay tüketin.
- Mutfağınızdaki yağları zeytinyağı, balık yağı, avakado, çiğ badem, kakao, keten tohumu, Hindistan cevizi sütünü tercih edin. Kontrollü şekilde tüketmeniz yağ yakımını destekleyecektir.
- Yemeklerde bolca acı kırmızı biber, kimyon, zerdeçal, köri kullanın. Yoğurtlarda, salatalarda, tavuk veya ette mutlaka kullanın.
- Başarılı yağ yakımı ve kilo vermenin altın kuralı su tüketmektir. Günde mutlaka 2-3 litre su içmelisiniz. Özellikle sabah aç karnına su içmeyi alışkanlık edinin.
- Tuzot, maggi, et suyu, tavuk suyu kullanımını mutfakta minimuma indirip, gazlı içeceklerden şekersiz olanlarını veya mümkünse hiç içmemeye çalışın. Yüzde yüz bile olsa meyve suyunu tüketirken bir kez daha düşünün.
- Yanınızda sizi destekleyen ve size eşlik edecek bir partneriniz olsun. Öğünlerinizin miktarları farklı olsa bile içerik bakımından birbirinizle benzer olsun. Böylelikle diyet dayanışmasında başarılı olursunuz.