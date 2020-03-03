Besin zehirlenmesini önlemenin yolları

Besin kaynaklı zehirlenmeler, birçok kişinin hayatını tehdit ediyor. Oysa basit önlemlerle besin zehirlenmesini engelleyebilirsiniz.

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve nem sebebiyle, oda sıcaklığında bekletilen besinlerde bakteriyel üremeler hızlanıyor ve bu durum da besin zehirlenmelerinin görülme sıklığını artırıyor.

Besin zehirlenmesinin en önemli sorumlusu ise besinleri ideal ısıda soğutmamak. Besinlerin hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanmaları, yetersiz pişirilmeleri ve tüketim sürelerinin geçmesi de diğer önemli nedenlerden. beslenme ve Diyet Uzmanları, besin zehirlenmesine karşı almanız gereken önlemleri anlattı ve önemli önerilerde bulundu.

Sokak sütlerini almayın: Süt ve süt ürünleri; içerdikleri karbonhidrat, protein ve yüksek miktarda su nedeniyle bakteriler için müthiş bir besin kaynağı oluşturuyor. Bu yüzden sokak sütlerinden uzak durmalı ve mutlaka pastörize ya da uzun ömürlü sütler tüketmelisiniz. Ayrıca marketten aldığınız sütü, uzun süre dışarıda tutmadan hemen buzdolabına koyun.

Etiketini muhakkak okuyun: Besinlerin yer aldığı paketlerin etiketlerini okumayı alışkanlık haline getirin. Aldığınız ürünün üretim ve son kullanma tarihlerini mutlaka okuyun. Ürünün paketi deforme olmamış, açılmamış ve patlamamış olmalı. Ayrıca paketli gıda tüketiyorsanız Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı olmasına dikkat edin.

Eti oda sıcaklığında çözdürmeyin: Oda sıcaklığında çözdürülen etlerde bakteriler hızla ürer ve pişirme zamanına dek vücudu zehirleyecek kadar bakteri üremiş olur. Bu nedenle dondurduğunuz eti oda sıcaklığında değil, buzdolabının alt kısmında bekleterek çözdürün. Bunun için eti pişirmeden bir gün önce dondurucu kısımdan alın ve dolap bölümünde 4 derecede çözdürün. Çözdürdüğünüz etleri de hemen kullanmaya ve tekrar dondurmamaya özen gösterin.

Çatlamış yumurtayı almayın: Yumurta kabuğunda, dışkı yoluyla bulaşmış yüksek miktarda bakteri vardır. Bunun sonucunda da salmonella hastalığı gibi ciddi sağlık problemleri gelişebilir. Bu yüzden yumurta satın alırken çatlamış ya da kırılmış olmamasına özellikle dikkat edin. Kullanmadan hemen önce dış kabuğunu yıkayın ve yumurtayla temas ettikten sonra ellerinizi de iyice yıkamayı alışkanlık haline getirin.