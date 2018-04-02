“Beş yılda sağlıkla ilgili sevklere ödenen miktar 75 milyon TL"

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış,Kanser hastalarının tedavilerinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının temininde sıkıntılar yaşanmakta olduğunu belirterek, “Son beş yılda sağlıkla ilgili sevklere ödenen toplam miktar 75 milyon TL’dir. Bunun büyük kısmı onkolojik hastalar için ödenmiştir. Radyoterapi için ödenen parayla 6 tane radyoterapi cihazı alınabilirdi" dedi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kanserle mücadelede obezite ve sigaraya karşı mücadelede birleşmek ve ülke genelinde seferberlik ilan etmek gerektiğini vurguladı.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kanserden ölümlerin, dünyada ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer aldığını ve 2015 verilerine göre 8.8 milyon insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

“NET İSTATİSTİK YOK”

Ülkede kanser sıklığının giderek arttığını, kanser görülme sıklığının, dünyanın gelişmiş ülkelerinde, gelişmemiş ülkelere göre daha fazla olmasına rağmen, ölüm oranlarının tedavi olanakları nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olduğunu ifade den Varış, ülkede net kanser istatistikleri bulunmadığını, oysa istatistiki bilgilerin kanser politikası belirleyebilmek için gereken en önemli verilerden biri olduğunu ifade etti.

ONKOLOJİ MERKEZİ

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde, Eylül 2016’da hizmete giren Onkoloji Merkezi’nde erişkin tıbbi onkoloji, erişkin hematoloji, pediatrik onkoloji, pediatrik hematoloji ve radyasyon onkolojisi bölümlerinde hizmet verildiğini hatırlatan Varış, merkezdeki yatılı servislerin son aylarda yüzde yüz doluluk oranıyla çalıştığını, hatta çoğu zaman hastaların boş yatak olmaması nedeniyle başka servislerde, kanser hastaları için uygun olmayan şartlarda yatırılmak zorunda kalındığını kaydetti.

Varış, merkezin yatılı servis hizmeti verecek şekilde tamamlanan ve 23 odası olan 3. katının personel eksikliği nedeniyle bir buçuk yılı aşkın bir süredir hizmete açılamadığına vurgu yaptı.

“BEŞ YILDA SEVKE 75 MİLYON TL”

Kanser hastalarının tedavilerinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının temininde sıkıntılar yaşanmakta olduğunu belirten Varış, “Son beş yılda sağlıkla ilgili sevklere ödenen toplam miktar 75 milyon TL’dir. Bunun büyük kısmı onkolojik hastalar için ödenmiştir. Radyoterapi için ödenen parayla 6 tane radyoterapi cihazı alınabilirdi. Uzun uğraşlar sonunda bu cihaz kamu hastanesine kazandırıldı. PET tetkiki için ödenen paralarla bu cihaz kamuya satın alınabilir ve sevk giderlerinde ciddi bir azalma sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

ONKOLOJİ MERKEZİ POLİKLİNİKLERİNDEKİ HASTA VERİLERİ

Merkezde nöbetçi hekim olmayan gün kalmayacak şekilde hekim sayısının tamamlanmasının şart olduğunu belirten Varış, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 arasında Onkoloji Merkezi polikliniklerindeki muayene sayılarını şöyle sıraladı:

Pediatrik Onkoloji(1 hekim): 885 muayene

Pediatrik Hematoloji (1 hekim): 888 muayene

Erişkin Onkoloji (2 hekim): 14 bin 474 muayene

Erişkin Hematoloji(1 hekim): 6 bin 43 muayene

Radyasyon Onkolojisi(1 hekim): 4 bin 50 muayene olmak üzere

Toplam muayene sayısı: 26 bin 340

Aynı süre içinde 1799 yatılı hasta tedavisi yapıldı.”

“HEKİM VE HEMŞİRE SAYISI ARTIRILMALI”

Tıp-İş Başkanı Varış, bu kadar iş yükü altında sayıları yetersiz olan hekimlerin ezilmekte ve hastaların da uzun süreler beklemek zorunda kaldığını, hem hekim sayısının, hem hemşire sayısının artırılmasının hizmet kalitesini artırmakla kalmayıp hasta memnuniyetini de artıracağını ifade etti.

Varış, multidisipliner olarak verilen kanser tedavilerinde hekim ve hemşirelerin yanı sıra tedavi ekibinde yer alması gereken psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı gibi görevlilerin de bir an önce merkezde görevlendirilmesinin çağdaş ve modern kanser tedavisi sunulabilmesinin olmazsa olmazlarından olduğuna dikkat çekti.

Varış, “1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle Sağlık Bakanlığı’nı ve tüm yetkilileri Onkoloji Hastanemizin hekim, personel, teçhizat ve ilaç eksikliklerini acilen giderip kamu çalışanlarının yoğun bir özveriyle sürdürmekte olduğu görevlerini çağımızın gerekliliklerine uygun şartlara getirerek hizmet kalitesini artırmaya çağırıyoruz” dedi.