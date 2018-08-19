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Bayramda istediğiniz kadar kırmızı et yiyebilirsiniz

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İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kırmızı et, yağıyla beraber yendiğinde faydalı, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değildir, hepsi önlenebilir hastalıklardır" dedi.

Bayramda istediğiniz kadar kırmızı et yiyebilirsiniz
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İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin, yağıyla beraber tüketildiğinde faydalı olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz" dedi.

Karatay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kitap imzalama etkinliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda, baklava ve börek tüketilmesini önermediğini söyledi.

Lezzetli ve doğal olan her şeyin istenildiği kadar yenilebileceğini aktaran Karatay, baklava yenilecekse sadece bir dilim tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kurban Bayramına ilişkin de açıklamalarda bulunan Karatay, "Bol bol kuyruk yağını kullanabilirsiniz. Kırmızı et, yağıyla beraber yendiğinde faydalı, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz" ifadesini kullandı. 

Türk kahvesinin sağlıklı olduğuna dikkati çeken Karatay, "Kahve en güçlü antioksidandır, şekersiz olmak şartıyla. Misafirlikte şeker yemeyiniz, bol bol kahve içebilirsiniz. Yaz döneminde bol bol denize girip, güneşlenip D vitamini depolamalı. İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değildir, hepsi önlenebilir hastalıklardır. Bu hastalıkların hiçbiri ilaç eksikliğinden değildir." diye konuştu.

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