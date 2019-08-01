 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
54 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
293 0
 
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
50 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
38 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
38 0
72 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
41 0
banner82

Batı Nil Virüsü şüphesiyle tedavi gören 8 hastanın 7'si pozitif

banner27

Batı Nil Virüsü şüphesiyle tedavi gören 8 hastanın 7'si pozitif
banner267

Sağlık Bakanlığı,  Batı Nil Virüsü şüphesi ile hastanelerde kontrol altında olan hastalardan alınan ve TC Sağlık Bakanlığı Hıfsı Sıha Enstitüsü'ne gönderilen kan örneklerinin sonuçlarının gediğini; tahlil sonuçlarına göre 6 vakanın 5'inin pozitif birinin ise negatif çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, özel bir hastanede tedavi gören 2 vakada da pozitif Batı Nil virüsü tespit edildiği de ifade edildi.

Açıklamada, “Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların üçü yoğun bakımda tutulmaktadır. Diğer hastalarımız ise servislerde tedavi edilmektedir. Bakanlığımız konu ile ilgili tüm paydaşlarla çalışmalarına hiç ara vermeden devam etmektedir. Halkın bilgi edinme hakkı ve şeffaflık ilkesi ile hareket etmeyi temel anlayış sayan bakanlığımız tüm gelişmeleri kamuoyuyla belli aralıklarla paylaşmaya devam edecektir” denildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.