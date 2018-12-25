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Başbakana anjiyo yapıldı

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Başbakana anjiyo yapıldı
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Yüksek tansiyon nedeniyle dün akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine başvuran ve geceyi hastanede geçiren Başbakan Tufan Erhürman’a bu sabah kontrol amaçlı anjiyo yapıldı. Başbakan Erhürman’ın herhangi bir sıkıntısı olmadığı ve gün içinde hastaneden taburcu olacağı açıklandı. 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, bugün sabah anjiyoya alınan Başbakan Erhürman’ın saat 09.25 sıralarında anjiyosunun tamamlandığını belirterek, Başbakan’ın herhangi bir sıkıntısı görülmediğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 
Başhekim Dizdarlı, Kardiyoloji Servisi’nde 3-4 saat kadar istirahat ettikten sonra taburcu edilecek Başbakan Erhürman’a bir gün istirahat etmesinin önerildiğini sözlerine ekledi. 
Öte yandan Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktorları tarafından Başbakan Tufan Erhürman’a yapılan anjiyo sonrasında, damarlarında herhangi bir tıkanıklık tespit edilmediği, sonuçların olumlu çıktığı kaydedildi.

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