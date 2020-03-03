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Barikatlarda virüs taraması

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Rum tarafı, açık olan beş sınır kapısında ‘virüs taraması’ yapıyor. Rum görevliler, geçiş yapan kişilerin tek tek ateşini ölçüyor

Barikatlarda virüs taraması

Rum Yönetiminin, korona virüsüne karşı bir haftalığına kapattığı dört geçiş noktasında derin bir sessizlik hakim.

Açık olan Kermiya, Ledra Palace, Pirgo, Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarında ise Rum yetkililer virüs taraması yapıyor.

Rum görevliler açık olan kapılardan geçiş yapan kişilerin tek tek ateşini ölçüyor.

Türkçe hazırlanmış küçük el broşürlerinin de barikatlarda ayrıca geçiş yapan kişilere “son zamanlarda “Çin ve civar ülkelere seyahat yaptınız mı?” sorusu da soruluyor. 

Lokmacı barikatında hafta sonu yapılan eylemin ardından da barikat geçişlere açılmadı. Öte yandan dönüşlerde Kıbrıslı Rum görevlilerin yaptığı kimlik kontrolü uygulaması da tepkiler sonucunda sonlandı.  

En işlek geçiş noktalarından biri olan Lokmacı barikatı, bariyerlerle kapalı durumda

Geçiş yapan kişilerin tek tek ateşi ölçülüyor

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