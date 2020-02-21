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Banyo havlunuzu ne sıklıkta yıkamanız gerekir?

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Banyo havlunuz düşündüğünüz kadar temiz ve yeni değil. Onu kullandığınız anda, bakteriler, mantarlar, ölü deri hücreleri, salya, anal ve idrar salgılar ile banyonuzda duran ve havlunuza zıplamış olabilen diğer pek çok mikrop için bir üreme zemini haline gelir. Bunlara tuvaletinizden gelen su damlacıkları da dahil.

Banyo havlunuzu ne sıklıkta yıkamanız gerekir?

  

Bu mikropların çoğunun size zarar vermesi ihtimal dışı olsa da, bunların çoğunun muhtemelen kendi vücudunuzdan geldiği ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, bunlar oradalar ve hızlı şekilde çoğalıyorlar. 

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Peki kendi mikrop örtünüz fazla kontrolden çıkmadan ve onu yıkamanız gerekmeden önce havlunuzu kaç kere kullanabilirsiniz? New York Tıp Okulu’ndan bir mikrobiyolog ve patolog olan Philip Tierno, Tech Insider'a şöyle söylüyor: "Eğer onu tamamen kurutabiliyorsanız, en fazla üç defadan fazla yapmayın." 

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Üstelik, havluyu kuru bir yere asıyor olduğunuzu ve havlunun bu sayede taze havaya tamamen maruz kalabildiğini varsayıyoruz. “Nemli bir havlu ürer,” diyor Tierno. “Eğer havludan gelen bir koku varsa, bu koku nerede olursa olsun, üremekte olan mikroplar vardır ve bu yüzden havlu yıkanmalıdır.”

 

 

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Havlular, bakteriler için ideal bir üreme alanı görevi görür çünkü mikropsal yaşam gereksinimlerinin pek çoğunu içerirler: su, yüksek sıcaklıklar, oksijen, besin ve nötr bir pH. İnsan vücudu, bu ideal yaşam şartlarını destekler, bu yüzden bütün vücudunuz içten dışa bunlarla kaplı haldedir. 

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Vücudunuzdaki ıslaklığı kuruttuğunuz zaman, vücut yüzeyinde yaşayan mikroplar ve hücre enkazları gibi diğer salgılar, havlunuza yerleşir. Hücre enkazlarınız ve havadan gelen diğer tortular, mikroplar için besin görevi görürler ve nem, nötr bir pH’ta su ihtiyacını karşılar. Havlunuzda üreyen mikropların zararlı olup olmadıklarını söylemek zordur diyor Tierno, çünkü evimizdeki çoğu bakteri zararsızdır. 

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Fakat havlunuzu diğer insanlarla paylaşırsanız, vücudunuzun muhatap olmaya alışık olmadığı canlılarla temas etme ihtimaliniz var; bunlardan biri de staphylococcus aureus’tur ve bir çıbana, veya bir sivilceye veya bir enfeksiyona sebep olabilir. Tedbirli ve dikkatli olmanız lazım,” diyor.

Çoğu durumda, havlunuzun tiksindirici olduğundan haberiniz olsun. Üstelik muhtemelen onu yeteri kadar yıkamıyorsunuz.

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