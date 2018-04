Bahar güzeli çilek!

Eğer çilek tutkunu değilseniz, olmalısınız. Yazın yaklaştığını simgeleyen çilek sulu, fresh ve hafif tadıyla damak tadımıza hitap etmenin yanısıra sağlığımız içinde oldukça faydalı bir meyve çeşidi. Küçük boyutuna rağmen sağladığı antioksidanlar sayesinde çilek sizi şaşırtabilir

.

İşte çileği tüketmeniz ve sağlığınıza katacağı yararları öğrenmeniz için 10 farklı neden…

1- C vitamini deposu

Çilek C vitamini için mükemmel bir kaynak sayılmaktadır. 1 porsiyon çilek (12 adet-100gr) neredeyse günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaktadır (51,5 mg C vitamini) . C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirici, hızlı aktivite gösteren, ve serbest radikalleri (sağlıklı hücrelere zarar veren maddeler) bağlayıcı özelliği bulunan güçlü bir antioksidandır.

2- Göz sağlığını koruyor

Çilekte bulunan antioksidanlar ileri yaşlarda körlüğe yol açabilecek katarakt (gözönünde buğulanma-karartı) oluşumunu koruyucu özelliği bulunuyor. Ultraviole (UV) güneş ışınları ,protein yapısındaki lense zarar verebilir ve serbest radikal oluşumuna sebebiyet verir. Çileğin zengin C vitamini içermesi gözsağlığını korumada etkilidir. C vitamini aynı zamanda gözün kornea ve retinanın güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

3- Kanser savaşçısı

Vücudumuzun en önemli koruyucu mekanizması bağışıklık sistemimizdir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi yeterli miktarda alınan vitamin-mineral sayesinde sağlanır. C vitamini önemli bir antioksidandır. Bu özelliğiyle kanserden koruyucu etki gösteriyor. Çilekte bulunan Ellagic asit bir fitokimyasaldır. Yapılan bir çalışmada Ellagic asitin kanserli hücreleri baskıladığı ve anti-kanser özellik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Çilekte yine antioksidan özellik gösteren Lutein ve zeaksantin vardır. Antioksidanlar sağlıklı hücrelere zarar vericileri (serbest radikaller) yakalar ve bağlayıp yokederler.

4- Kırışıklığı önleyici

C vitamini , kollajen üretimi için hayati önem taşımaktadır. Kollajen üretimi sonucunda cildin elastikiyeti ve devamlılığı sağlanmış olur. Vitamin ve mineralden zengin bir beslenme özellikle de Cvitamininden yeterli bir beslenme ile kollajen kaybı yavaşlayacak ve daha genç görünümlü cilt yapısı kazandırılacaktır. Çilekte bulunan Ellagic asit de,kollajen yıkımını önlüyor. Ayrıca maruzkalınan zararlı UV-B ışınlarından sonra kırışıklıkların gelişimine neden olan önemli faktörüleri engellediği ortaya çıkmıştır.

5- Kötü kolesterol savaşçısı

Çilek, kalp sağlığını koruyucu güçlendiriciler içermektedir. Yapısındaki ellagicasit ve fitokimyasallar sayesinde yarar sağlayıp kalp sağlığını koruyucudur. Yapılan bir araştırmada çileğin bünyesinde barındırdığı besin öğeleri sayesinde oksitadif hasarı önleyerek, damar tıkayıcı platelet oluşumunu önlediği kötü kolesterolü azallttığı gösterilmiştir.

6- İltihabı azaltıcı etki

Artrit, romatizma, ve kalp hastalığı bulunan kişilerde inflamasyon varlığı mevcuttur ve CRP (CRP -İnflamasyon varlığını gösterici kriter) düzeyleri yüksektir . Antioksidanlar ve fitokimyasallar kemik-eklemhastalıklarında oluşan iltihabı azaltıcı etki gösteriyor. Yapılan bir araştırmada günde 16 veya daha fazla çilek tüketen kişilerin C-Reaktive protein (CRP -İnflamasyon varlığını gösterici kriter) seviyelerinin %14 oranında düştüğünü belirtmişlerdir.

7- Kan basıncını düzenleyici

Potasyumkan basıncını düzenleyici bir mineraldir. Çilek potasyum açısından zengin bir meyve olması özelliğiyle kan basıncını düşürücü etki göstermektedir. Potasyum sodyumun olumsuzetkilerinekarşı tampon görevi yaparak yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcıdır.

8- Lif kaynağı

Sağlıklı bir sindirim için lif elzemdir. Çilek porsiyon başına 2 gram lif içeriyor. Liften yetersiz beslenme kabızlığa ve kalın bağırsak hastalıklarına neden olabilir. Lif şeker hastalığında mücadeleci birrol üstlenmektedir. Lif içeriği zengin bir öğün kandaki şekerin emilimini yavaşlatıp, kan şekeri kontrolünü sağlayacaktır. Ara öğünlerinizde bir porsiyon çilek tüketerek hem kan şekeri seviyelerinizi kontrol altına alacaksınız hemde bağırsak sağlığınızı koruyacaksınız.

9- Kilo kontrolü

Sağlıklı bir vücut ağırlığı hem kalp hastalıklarından hem de diyabetten koruyucu olacaktır. Çilek hem düşük kaloriye sahip, yağ içermeyen, sodyumdan fakir lif açısından zengin bir meyvedir. Lif içermesi nedeniyle sizi tok tutup, açlığınızı bastıracak ve kilo kontrolünü sağlayacaktır. 100 kalori içeren şekerli, yağlı, abur cuburlar yerine ara öğünlerinizde bir bardak az yağlı süt ve çilek tüketmeyi tercih edin, faydasını göreceksiniz.

10- Gebelikte çilek

Folik asit B grubu vitaminlerindendir. Kadın sağlığı ve gebelikte önemli rol oynayan folik asit kaynaklarından birisi de çilektir. Çileğin bir porsiyonunda ortalama 21 mcg folik asit blunuyor. Folik asit gebelik öncesi takviye edilen bir vitamindir. Bebeğin, beyin kafatası ve omurilik gelişiminde rol oynayan folik asit yetersizliğinde spina bifida (omurilik açıklığı) , düşük doğumağırlıklı bebekler veya ölü doğumlara neden olur. Folik asit desteği gebelik öncesinde desteklenmeli ve planlı gebelikler yapılmalıdır. Böylelikle oluşabilecek riskler engellenmiş olacaktır.