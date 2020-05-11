Bağışıklığınızın zayıfladığını gösteren sinyaller

Özellikle Covid-19’a karşı mücadele ettiğimiz ve Ramazanı da Covid’in gölgesinde geçireceğimiz bugünlerde bağışıklık sistemini güçlü tutmak kilit öneme sahip.

Bu süreçte uzmanların önerilerini uygulayarak bizi canla başla savunan bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilirsiniz. Bunun için; sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli ve kaliteli uyumak, stresi yönetmeyi öğrenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, ideal kilomuzda olmak ve besin hijyeni ile kişisel hijyene dikkat etmek çok önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanları bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren 4 işareti anlattı.

Sık tekrarlayan soğuk algınlığı



Yetişkinlerde her yıl bir-iki kez soğuk algınlığı olması gayet normal. Ancak sık tekrarlayan soğuk algınlığı veya diğer virüs enfeksiyonlarına yakalanmak, bir yıl içinde dörtten fazla kulak enfeksiyonu veya iki kez pnömoni (zatürre) veya üçten fazla bakteriyel sinüzit geçirmek. Yılda ikiden fazla antibiyotik kullanım dönemi olması vücudun maruz kaldığı mikroplarla mücadele etmek için donanımlı olmayabileceğinin sinyalleri olabilir.

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Sık sık baş gösteren aftlar



Yanık, kesik gibi sorunlardan sonra cildimiz hasarı kontrol eder. Vücut, cildin yenilenmesine yardımcı olmak için yaraya besin açısından zengin kan göndererek yarayı onarmaya başlar. Bu iyileşme süreci sağlıklı bağışıklık hücrelerine bağlıdır. Ancak bağışıklık sisteminde bir yetersizlik varsa, cilt iyileşmesi yavaşlar. Cilt enfeksiyonlarının çok sık görülmesi (apseler, uçuklar) bağışıklık sisteminin yetersizliğinin bir işareti olabilir.

Karında şişkinlik hissi



Bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70'i sindirim sistemimizde yerleşiktir. Ayrıca, orada yaşayan yararlı bakteri ve mikroorganizmalar (flora) bağırsağı enfeksiyondan korur ve bağışıklık sistemini destekler. Flora yetersizliği virüsler, kronik inflamasyon ve otoimmün bozukluk riskini artırabilir. Bağışıklık ve bağırsak florası arasındaki bağlantıya ilişkin giderek daha çok şey öğreniyoruz. Şişkinlik, gaz veya kabızlık genellikle bağırsağımızda bir şeyin doğru olmadığının bir işareti olabilir.

Sürekli yorgun hissetmek



Yeterince uyumaya rağmen hala yorgunluktan muzdaripseniz, bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun olabilir. Vücudumuz bağışıklık sistemini desteklemek için enerji tasarrufu yapar ve böylece mikroplarla savaşabilir. Yorgun hissetmenizin onlarca nedeni olabilir. Özellikle eklem ağrıları, mide bulantısı ve iştah azalması gibi belirsiz semptomlar bazı durumlarda bağışıklık sisteminin bir sorunu olduğunu düşündürebilir. Özellikle otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi dış etkenlerle savaşmayı bir kenara bırakıp, kendi dokularını düşmanmış gibi kabul eder.