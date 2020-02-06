Bağışıklığınızı yoğurtla güçlendirin

Yoğurt, yüksek miktarda protein, kalsiyum, fosfor, iyot, flor ve çeşitli vitaminleri içermesi nedeniyle besleyici ve sağlıklı bir besindir.

Yoğurt ve yoğurt üretiminde kullanılan laktik asit bakterileri, kanser, enfeksiyon, gastro intestinal hastalık ve astım gibi hastalıkları önleyici etki gösterdiği yapılan araştırmalarda bulunmuştur. Tüm bu hastalıkların başı güçsüz bir bağışıklık sisteminden kaynaklanmaktadır.

Oysa yoğurt bağışıklığı güçlendirmeye, hastalıkları önleyici etki gösteren bir besindir. Bu hafta size HALKIN SESİ sağlık köşemizde yoğurt tüketiminizi artırmanız için birden çok neden sunuyorum.

İşte yoğurdu tüketmeniz için bilmeniz gerekenler;

Prebiyotik olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar,

Mide problemlerini önler ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu için diyabetik bireyler için önemlidir,

Özellikle çocuklarda ve yetişkin bireylerde ishali tedavi edicidir,

Bağırsaklarda zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller,

Kolon kanserine karşı koruyucudur,

Vücudun asit-baz dengesini sağlar,

Laktoz intoleransı olup laktozu sindiremeyen bireyler için iyi bir alternatiftir,

Bağırsaklarda B vitaminlerinin üretilmesini sağlar,

Mutlaka yoğurdun suyunu tüketin,

Kalsiyum emilimini artırarak kemik ve bağırsak sistemi için önemlidir,

Yoğurt, inülin adıyla bilinen kolon kısmında sağlığı geliştirici bakterilerin üremelerini ve canlı kalmasını sağlayan prebiyotik madde içerir.

Probiyotik gıdalar yeterli sayıda tüketildiği zaman bağırsak mikroflorasının dengesini geliştirir kolon kanser riskini düşürücü etki sağlar.

Yoğurdun içerdiği probiyotik ve prebiyotik maddeler kabızlık, ishal, kalp hastalığı, şeker dengesizliği, oburluk ve kolon kanseri gibi çeşitli rahatsızlıklarda tedavi edici, bağışıklığı güçlendirici özellikle A vitamini ve B grubu vitaminlerinden zengin olması ve laktozu sindirimini kolaylaştırıcı olduğu için her yaş grubunun tüketmesi önerilmektedir.

Toplumumuzda koyun yoğurdu ve süzme yoğurt tüketimi yaygındır. Süzme yoğurt tüketenler ne yazık ki yoğurdun sağlığı geliştirici etkisinden yararlanamıyorlar. Çünkü besin değeri düşük ve de yüksek yağ içeriğine sahiptir. Koyun yoğurdu ise katkısız olduğu için süzme yoğurda oranla daha fazla tercih edilebilirdir ancak yine yağı ve kolesterol değeri diğer normal yoğurtlara göre daha yüksek olduğu için tüketilirken kalori dengesini sağlamak için porsiyonu daha kısıtlı olarak tüketilmesi gerektiğini unutmayınız …