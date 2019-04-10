Ayşe Özali, Macaristan'da bir hastaya umut oldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre Ayşe Özali, dün, Macaristan’da tedavi gören hasta için gönüllü olarak kök hücre bağışında bulundu

Donör Ayşe Özali, Macaristan’da tedavi gören, kanser hastası bir genç erkeğe yardım eli uzatarak umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre Özali, dün, Macaristan’da tedavi gören hasta için gönüllü olarak kök hücre bağışında bulundu.

Özali, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptırmıştı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 45.000 kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği aldı.

Bu kayıtlar Dünya İlik Bankası’nda tutuluyor ve dünya üzerinde ilik nakline ihtiyaç duyan hastalara umut oluyor. KKTC’de alınan bu örneklerden, bugüne kadar 63 kişi kök hücre bağışında bulundu.

Kemik iliği donör kaydı yaptırmak için 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmak yeterli.

Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alınıyor.

Daha detaylı bilgi, www.kemalsaracoglu.org adresi ile (392) 227 0616-17 numaralı telefondan elde edilebiliyor.