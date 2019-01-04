Aydın Denktaş'ın durumu kritik

Zatürre teşhisiyle hastaneye yatırılan ve yoğun bakımda olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacak.

TAK muhabirine açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın iltihabi hücrelerinde azalma görüldüğünü ve bugün öğleden sora uyandırılmaya çalışılacağını söyledi.

Salı günü akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulmuştu. Kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edilen Aydın Denktaş, solunum cihazına bağlanıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.