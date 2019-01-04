banner237
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
13 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
13 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
47 0
Koopspor rahat kazandı
Koopspor rahat kazandı
24 0
Anne ve baba arasındaki farklar
Anne ve baba arasındaki farklar
35 0
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
48 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
98 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
147 0
banner82

Aydın Denktaş'ın durumu kritik

banner27

banner210
Aydın Denktaş'ın durumu kritik
banner215

Zatürre teşhisiyle hastaneye yatırılan ve yoğun bakımda olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacak.

TAK muhabirine açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın iltihabi hücrelerinde azalma görüldüğünü ve bugün öğleden sora uyandırılmaya çalışılacağını söyledi.

Salı günü akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulmuştu. Kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edilen Aydın Denktaş, solunum cihazına bağlanıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.