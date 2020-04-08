banner411
banner69
Öğrenciler ailelerine kavuştu
Öğrenciler ailelerine kavuştu
10 0
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
34 0
 
Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı
33 0
Girne'den ürküten kareler
Girne'den ürküten kareler
8.3B 0
20 0
34 0
50 0
banner374

"Avigan 200 mg” ilaç Güney'de 20 koronavirüs hastasında kullanılacak

banner27

"Avigan 200 mg” ilaç Güney'de 20 koronavirüs hastasında kullanılacak

 Japonya’nın covid-19 ile mücadele maksadıyla denemekte olduğu “Avigan 200 mg” isimli ilacın klinik araştırma listesindeki ülkelere Güney Kıbrıs da girdi.
Alithia ve diğer gazetelere göre covid-19 bulaşan bir Rum doktorun, Rum Sağlık Bakanlığı’na yaptığı “Avigan 200 mg” ilacın kendisine sağlanması başvurusu üzerine Japonya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği ile temasa geçildi.
Japon yetkililer, 20 ülkede yapmakta oldukları klinik deneyler kapsamında Güney Kıbrıs’a, 20 Rum hastada denenmek üzere ilgili ilacı gönderdi. “Avigan 200 mg” isimli ilaç, talep eden covid-19 hastası doktora ve Rum yönetimince belirlenecek 19 hastaya daha uygulanacak. 
Rum Sağlık Bakanlığı “Avigan 200 mg” isimli ilacın bir Japon şirket (Fujifilm) tarafından 2014’te Ebola ile mücadele maksadıyla üretildiğini ve şu anda klinik deney aşamasında bulunduğunu açıkladı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.