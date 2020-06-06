Artık kimse kurallara uymuyor

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Çok hızlı ve maalesef plansız, tavsiye edilmeyen bir şekilde açılım sürecine girildi” dedi ve artık kimsenin kurallara uymadığını söyledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ile Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, eğitimin, okulların durumu ve alınması gereken sağlık tedbirleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

KTOEÖS’te yer alan basın toplantısında ilk sözü alan KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, dünyayı etkisi alan Covid-19 salgınından ülkenin de etkileneceği konusunda uyarılar yaptıklarını, Mart ayında ülkenin de salgından etkilendiğini kaydetti.

“Uzun bir kapanış süreci ardından, çok hızlı ve maalesef plansız, tavsiye edilmeyen bir şekilde açılım sürecine girildi” diyen Gürkut, artık kimsenin kurallara uymadığını söyledi.

Dünyadaki pandemi sürecinin sona ermediği ve 1 Temmuz’dan sonra uçuşların da başlamasıyla virüs görülen ülkelerle temasa geçileceğini ifade eden Gürkut, virüsün varlığına adapte olarak yaşayabilmek adına bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Okullar konusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile bir takım görüşmeler yaptıklarını, eğitim süreci için bütün tarafların bir araya gelerek, ortak görüşler ortaya koyacakları çalışma grupları oluşturulması gerektiğini söyleyen Gürkut, yeni ders yılı için bütün önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkede bir süredir hiç vaka görülmemesinin sevindirici olmakla beraber, hastalığa karşı korunma kapasitesinin azalmış olduğunu gösterdiğini ifade ederek, önlem alınmadan yaşama geçiş şeklinin endişe verici olduğunu, gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini sözlerine ekledi.