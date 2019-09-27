İşadamı Ahmet Sanver, Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine EKG cihazı bağışladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine kalp ritminin değerlendirilmesinde kullanılan Elektrokardiyografi (EKG) cihazı bağışlandı. Bağışı, Önder alışveriş merkezleri ve Atleks Sanverler Ltd. adına iş insanı Ahmet Sanver yaptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Sonuç Büyük, acil servisin hastanenin en önemli birimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kalp krizi geçiren hastaların da ilk başvurduğu yerin burası olduğunu, EKG cihazının krizin tespiti için önem arz ettiğini vurguladı.

Acil serviste 3 EKG cihazı olduğunu söyleyen Büyük, eksiklik nedeniyle cihazların zaman zaman odan odaya taşındığını belirtti, “Bu bağışla artık acilde her odada EKG olacak” dedi.

Büyük, acilde Ultrasonografi (US) cihazı olmadığını ancak bu cihazın burada bulunmasının elzem olduğunu söyledi. İç organ kanamalarına neden olan trafik kazası gibi olaylarda ultrasonun hızlı teşhis için önem arz ettiğini belirten Büyük, cihazın alınabilmesi için sivil toplum örgütlerine ve iş insanlarına bağış çağrısında bulundu.

İş insanı Ahmet Sanver ise, acil serviste EKG cihazına ihtiyaç olduğunu öğrendiklerini ve bu konuda hemen girişim yaptıklarını söyledi. Sanver, şirketin yıllık yardım bütçesi olduğunu kaydederek, bütçeleri elverdiği oranda hastanenin diğer eksik ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını vurguladı. Acil Sorumlu Hekimi Dr. Ziba Yücel, EKG’nin kritik hastaların tanılarıyla ilgili önemli bir cihaz olduğunu kaydederek, “Bu çok elzem bir bağıştı. Gösterilen duyarlılık için teşekkür ederiz” dedi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu, EKG’nin acildeki her odada hatta acildeki her hastanın başında durması gereken bir cihaz olduğuna dikkat çekti.

