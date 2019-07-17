Araç klimalarındaki büyük tehklike

Arabanın Motorunu Çalıştırdıktan Sonra Klimayı Açmanın Tehlikesini Biliyor Musunuz?

Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın

Çoğu kişi arabaya oturur oturmaz hiç düşünmeden klimayı çalıştırır. Peki ama bunun sizin ve etrafınızdakiler için gerçekten tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz?

Bunun nedeni ise arabayı dışarıda bıraktığımız zaman camları kapamamızdır. Gölgede bıraktığımız zaman arabanın içinde 400 ila 800 mg benzen birikir.

Camlar kapalı bir şekilde arabada oturduğunuz zaman benzen solursunuz. Bu da karaciğerinize, kemik dokularını ve böbrekleri etkiler.



Örneğin, arabanızı 16 dereceden yüksek bir hava sıcaklığında güneşe koyduysanız, arabada biriken benzen miktarı 2000 ila 4000 miligrama kadar yükselebilir. Bu da izin verilen seviyenin neredeyse 40 kat daha fazlası.

Camlar kapalı bir şekilde arabada oturduğunuz zaman benzen solursunuz. Bu da karaciğerinize, kemik dokularını ve böbrekleri etkiler. Organizmadan benzenin atılması çok uzun sürer.

Arabaların kullanım klavuzlarında klimayı çalıştırmadan önce camları açmalısınız diye yazar ama nedeni yazmaz.



Tıbbi açıklama

Klima, soğuk hava üflemeye başlayana kadar, öncelikle içeride ısınan havayı ve beraberinde benzeni dışarı üfler. Benzen kansere yol açan zehirli bir maddedir.

Arabaya oturduğunuzda, garip bir koku almasanız bile, önce 1-2 dakika camları açın sonra klimayı çalıştırın. Arabayı çalıştırdıktan sonra da pencereleri bir süre daha açık tutun.

Arabaya oturduğunuzda, garip bir koku almasanız bile, önce 1-2 dakika camları açın sonra klimayı çalıştırın. Arabayı çalıştırdıktan sonra da pencereleri bir süre daha açık tutun.

En sık yapılan hatalardan biri klimayı en yüksek güçte çalıştırmak. “Klimayı açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde “içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz.” Havalandırdıktan sonra otomobilinize binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz.

Yazın yolcuların en çok kullandığı iki cümle, “Klimayı biraz daha açar mısın? Hiç soğuk gelmiyor” oluyor. Oysa “sorun sıcaklıktan değil, otomobilin içindeki hava akışının yönünden kaynaklanıyor.” Hava akışının otomobil içinde eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak için “menfezler doğrudan insanların yüzüne değil, yukarı doğrultulmalı.” Bu sayede “hava otomobilin içinde dolaşım sağlıyor ve her bir yolcuya eşit oranda temas ediyor.”

HAVA DEVRİDAİMİ MODUNU AÇIK BIRAKMAYIN

En sık yapılan hatalardan bir diğeri. Çünkü bu mod açık kaldığında “camlar buğulanıyor.” Uzmanlar bunun yerine Otomatik modu etkinleştirerek “hava akışının daha kontrollü ve verimli bir şekilde sağlanabileceğini” vurguluyor.