Anne sütü ve emzirme

Her zaman beslenme de mucizevi bir besinin olmadığını vurgulasak da sanırım anne sütü mucizevi sayılacak tek besin kaynağıdır. Bu hafta Halkın Sesi Gazetesi sağlık köşemizde anne sütünün bebeğe sağladığı ve emzirmenin anneye sağladığı üstünlükleri sizlere aktaracağım.

Anne sütünün bebeğe sağladığı faydalar Anne sütü bebekte gelişebilecek enfeksiyona bağlı hastalık riskini azaltır. (İshal, alt solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, kanda bakteri üremesi, menenjit, idrar yolu enfeksiyonları gibi) Anne sütü diğer besinlere göre çok daha fazla üstündür. Anne sütünün içeriği emzirme haftası ve bebeğin yaşına göre değişir. İdeal besin oranına sahiptir ve emilim, sindirimi normal bebek mamalarına göre çok daha fazla kolaydır. Belirli hastalıklara karşı koruyucudur. (Tip 1 diyabet, alerjik hastalıklar, fenfoma, ülseratif kolit, sindirim kanalı hastalıkları gibi) Mikroplara karşı koruyucudur. Vücutta yararlı mikroorganizmaların oluşmasına yardımcı olur, probiyotik-prebiyotik özellik göstererek bağışıklık sistemini destekler.

Anne ve bebek arasında bağı güçlendirerek annelik duygusunu daha da artırır, bebeğe sevgi ve güven duygusunu kazandırır. Emzirmenin anneye sağladığı faydalar İlk 6 ay sadece anne sütü diyoruz. Bunu sadece bebek sağlığı ve beslenmesi için değil, iyi bir emzirme anne sağlığını da geliştirici olduğunu unutmayınız. Emziren anne gebelik öncesi ağırlığına daha çabuk döner. Yumurtalık kanser riski azalır. Menopoz öncesi meme kanseri riski azalır. Doğum sonrası kemiklerin yeniden mineral kazanmasını sağladığı için menopoz sonrası kalça kemiği kırığı riski azalır.

Emzirmek doğum sonrası rahim kanamalarını azaltır ve rahmin daha hızlı küçülmesini sağlar. Gündüzleri en az 6, geceleri en az 2 kez emziren annelerin kanındaki prolaktin (süt hormonu)devamlı yüksek düzeyde kalır. Emziren anneyi tekrar hamile kalmasını önler.