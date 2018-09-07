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Ameliyat öncesi yapılmaması gerekenler

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Hastaneye gitmeden ve ameliyat öncesinde neler yapmamanız gerektiğini biliyor musunuz?

Ameliyat öncesi yapılmaması gerekenler
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Daily Mail'in haberine göre İngiltere'deki sağlık sistemi istatistiklerine göre her 10 operasyondan biri hastanın talimatları yerine getirmemesi sebebiyle iptal ediliyor. Hastaların operasyon öncesi hazırlık talimatlarına uygun davranmaması sebebiyle yaşanan bu iptallerin sebepleri günlük aktiviteler olsa da sağlığı riske atıyor. İşte ameliyatların iptaline neden olabilecek risk arttıran faktörler...

Tıraş olmak:

Ameliyat öncesinde vücudun herhangi bir yerini tıraş etmek mikroskobik kesiklere ve tahrişe neden olduğu için cildin enfeksiyonlara karşı oluşturduğu doğal kalkanı tahrip ediyor.Tıraş edildiğinde oluşan bu mikroskobik kesiklerde virüs ve bakteriler konuşlanabiliyor ve ameliyat sırasında açık yaralara bulaşabiliyor. Uzmanlar operasyondan hemen önce tıraş edilmesinin birkaç gün önceden yapılmasından daha iyi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ya operasyondan 1 hafta kadar önce tıraş edilmeli ve bu sürede cildin tamamen iyileşmesi sağlanmalı, ya da operasyondan önceki gece değil de ameliyatın hemen öncesinde tıraş edilmeli ve henüz cilt enfekte olmadan ameliyata girilmeli.

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Kilo vermek:

Ameliyat öncesinde ani kilo vermek ameliyat sonrasında yaraların iyileşme sürecini uzatır ve komplikasyon riskini arttırır. Diyet yapılıyorsa bile ameliyattan 5 gün önce kalori sınırlandırmaya son vermeniz öneriliyor.

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Kanı sulandıran yiyecekler ve ilaçlar almak:

Kalp krizi riskine karşı alınan kan sulandırıcı ilaçların operasyon öncesinde bırakılması gerekmektedir. Zira bu ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellediğinden kanama riskini arttırmaktadır. Ayrı şekilde kanı sulandırıcı etki gösteren zencefil ve sarımsak gibi yiyecekler de tüketilmemelidir. Bu yiyecekler de kanama riskini arttırır ve bu besinler tüketildiyse mutlaka doktorlar bilgilendirilmelidir.

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Sakız çiğnemek:

Ameliyattan önce katı yiyecekler tüketilmemesi önemlidir zira doktorlar midenin boş olmasının önemini vurgulamaktadır. Ancak bazı hastalar sakız çiğneyerek açlık hissini bastırmayı denemektedir. Sakız çiğnendiğinde mide asidi besin geleceğini zannederek artar. Anestezi esnasında ise mide-bağırsak kanalındaki kaslar gevşediğinden kusma görülelebilir. Bu asit akciğerlere ulaşırsa ölüm riski vardır. Ameliyattan önce doktorun beslenme talimatlarına kesinlikle uymak bu sebeple çok önemlidir.

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Manikür yaptırmak ve oje sürmek:

Hastaneye gitmeden önce güzel ve bakımlı görünmek isteyen hastalar manikür yaptırarak veya oje sürerek aslında sağlık uzmanlarının işini zorlaştırıyor. Doktorlar hastanın kanındaki oksijen seviyesini ölçmek için kullandıkları ölçüm aletlerini parmaklara taktıklarını, oje olması durumunda sağlıklı ölçüm yapılabilmesi için ojelerin çıkarılmasının önemli olduğuna değiniyor. Aynı şekilde manikür yaptırmak da tıraş gibi kesik ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırdığından önerilmiyor.7

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Sigara İçmek:

Uzmanlar ameliyattan önce sigara içmenin iyileşme sürecini uzattığına değiniyor. Ameliyattan 1 gün önce sigaranın bırakılması gerekiyor. Ayrıca sigara içmek öksürüğe neden olabileceğinden göğüs enfeksiyonu riskini de arttırıyor.

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