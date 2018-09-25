Altın Kural Ara Öğün

Sağlıklı beslenme diyet değildir. Sağlıklı beslenme 3 ana öğün ve 3 ara öğün olarak tanımlanmaktadır.

Pek çok kişi 3 ana öğün ile gününü geçirmekte veya ara öğün yapmaya vakit bulamadığını veya acıkmadığı için ihtiyaç duymadığını bildirmektedir. Fakat bu durum ana öğünde yememiz gerekenden fazla yemek yememize sebep olmaktadır.

Ara öğün yemenin amacı; kan şekerini dengeleyerek çabuk acıkmayı önlemek, metabolizmayı çalıştırmak ve bir sonraki öğüne çok aç girmeyi önlemek için altın değerindedir. Ara öğün tüketiminiz olmazsa sonraki öğünde kendinizi kontrol edemeyip çok fazla yemek yersiniz. Ayrıca düzenli ara öğün yemeyi alışkanlık haline getiren kişilerin metabolizmaları hızlı çalışır. Metabolizması hızlı çalışan kişi ise daha kolay kilo verebilir veya ideal kilosunu koruyabilir.

Ara öğün Ara öğün saatleri ana yemeklerden sonra 2-3 saati geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Kendinize ayıracağınız 15 dakikalık lezzetli bir mola ile sağlıklı beslenmek adına bir adım atmış olursunuz. Her öğünde olduğu gibi ara öğünlerde de porsiyon miktarlarına dikkat edilmelidir. Gereğinden fazla tüketilen her besinin vücutta yağa dönüşeceği unutulmamalıdır. Ana öğün değil ara öğün tüketiyor olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Lifli besinlerin midede kalma süreleri fazla olduğundan dolayı sizi daha uzun süre tok tutarlar.

Sağlıklı ve lifli atıştırmalıkları seçerseniz, aldığınız lif, vitamin ve mineral miktarını da artırmış olursunuz. Aynı zamanda sindirim sitemi ve bağırsak sağlığı için lifli besinleri tüketmek çok yararlıdır. Meyve ve sebzeler, tam tahıl ürünleri lifli besinlere örnektir. Light adı altında ki ürünlerin tüketimine de dikkat edilmelidir. Ara öğün için tercih edilebilir fakat nasıl olsa light, kalorisi daha az diye bir oturuşta 1-2 paket bitirmenin yararından çok zararı olacaktır.

Ara öğünlere bir kaç örnek verecek olursak;

·3 kuru kayısı, 2 parça ceviz

1 kutu probiyotik yoğurt, 10-15 adet yaban mersini

1 kutu az yağlı süt, 1 adet taze meyve

2 adet grisini, 1 bardak ayran

½ simit, 1 yemek kaşığı labne peynir veya karper

1-2 dilim ekmek, 1 dilim beyaz peynir

Light kaşarlı kepekli tost, söğüş sebze

1 kutu meyveli yoğurt, 10 fındık

3 adet diyet bisküvi, 1 fincan light sütlü nescafe

1 su bardağı yağsız patlamış mısır, 1 avuç kuru üzüm

Çiğ sebzelerden oluşan salata tabağı, 1 dilim peynir, 1 adet etimek

1 avuç beyaz leblebi, 1 bardak kefir

5 adet kuru erik, 10 badem

Yarım yufkadan sebzeli yağsız gözleme, 1 bardak light ayran

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULESİ

DİYETİSYEN ÇAĞLA ERÇAĞ