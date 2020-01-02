Alkol sonrası vücudunu arındır!

Alkolün ve aşırı beslenmenin zararlı etkilerini vücuttan uzaklaştırmak için neler yapmalı? Hepsi bu hafta HALKIN SESİ’nde!

Alkolün vücut için besleyici yönü bulunmuyor. Yani vücut için hiçbir yararı yok. Yağlandırıcı etkisi çok büyük ve bu olumsuz yönüyle mide, karaciğer ve sinir problemlerine yol açabilir.

Alkollü gün sonrasında beslenmede neler yapmalı?

Potasyumdan zengin beslenin! Potasyum lenf dolaşımını düzene sokan bir mineraldir. Alkol sonrası bol sebze ve meyve tüketin ve alkolün yaratacağı ödemi engelleyin.

Alkol aşırı miktarda tüketilmişse ertesi gün de bu olumsuz yönleri devam edecektir. (Baş ağrısı ve yorgunluk gibi) Bu nedenle bol su tüketin, vücuttan atımını hızlandırın.

Alkol karaciğerde glikoz çıkışını engelleyerek kan şekeri düşüşüne neden olabilir. Bu nedenle alkol sonrası güne mutlaka ağır içeriğe sahip olmayan kahvaltı ile başlayın.

Kurubaklagiller posa içeriği yüksek olan besinlerdir. Bu özelliklerinden dolayı uzun süreli tokluk hissi verir. Salatalarınıza ekleyerek hem hafif, hem lezzetli hem de uzun süreli tok kalabilirsiniz.

Yumurtada bulunan ve karaciğer çalışmasına yardımcı enzimler bulunuyor. Böylelikle alkolün toksik etkilerini azaltmaya yardımcı olan yumurtayı kahvaltılarınızda haşlanmış olarak tüketebilirsiniz.

B grubu vitaminleri içeren bir beslenme planı oluşturun. Bulgur, çavdar, yulaf, kepek ekmeği ve diğer tahıl ürünleri alkol sonrası gün ardına tüketin. Böylelikle kas ve sinir çalışmasını düzenlemiş olacaksınız.

Alkol sonrası bol su tüketimi ve sık idrara çıkmakla vitamin-mineral ve tuz kaybı olabilir. Kaybedilen elementleri yerine koymak adına en iyi seçeneklerden biri muz tüketmektir.

Alkol sonrası bir günde, ana öğünlerinizde sebze yemeklerini ve salata tüketmeyi tercih edin. Alkolün yarattığı ödemi vitamin ve mineral kaynağı olan sebzelerle uzaklaştırabilirsiniz.

Alkol sonrası en sık yaşanan problemlerden olan baş ağrısı, yorgunluk hissi, ağız kuruluğu, mide yanması veya mide ekşimesidir. Bunların nedeni vücudun suya olan ihtiyacıdır. Alkol diüretiktir, yani sık idrar çıkımına neden olarak vücudu susuz bırakır. Bu açığı kapatmanın tek yolu su tüketimini artırmaktır.

Kahve, koyu çaylar, kola ve gazlı içecekler kafein içermesinden dolayı diüretiktir. Alkol sonrası günde bu içecekleri tüketmek yerine açık bitki çayları, taze sıkılmış meyve sularını tüketmeyi tercih edin.

Potasyum ve C vitamininden zengin olan ve zinde hissetmenizi sağlayacak en iyi seçeneklerden biri de taze sıkılmış meyve sularıdır.

C vitamini içeren yiyecekleri kahvaltınıza ekleyin. Maydanoz, yeşil biber, domates, taze sıkılmış portakal veya mandalin suları gibi C vitamini kaynaklarını tüketerek yorgunluk hissinizi giderin.

Öğünlerinizde bol bol sebze yemeklerine yer vermelisiniz,

Ara öğünlerinize tatlı tüketmelerden uzaklaşın, meyveleri tercih edin.

Et tüketiminiz yeni yıl sebebiyle tüketeceğiniz miktarların çok fazlasını tüketmişseniz, sadece sebze ağırlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.