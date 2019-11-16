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Akıncı ile Lute 1,5 saat görüştü

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Akıncı ile Lute 1,5 saat görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama olmadı.
Liderlerin 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık çalışması için dün adaya gelen Lute,  bugün akşamüzeri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek. Lute – Anastasiadis görüşmesi saat 18.30’da olacak. 
Lute'un pazar akşamı adadan ayrılması bekleniyor.

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