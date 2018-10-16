Ağrıyla baş etmenin 10 yolu

Baş ağırısı, bel ya da boyun ağrısı... Her türlü ağrıya karşı yapmanız gerekenleri anlatan mini bir rehber hazırladık. Bu rehber, günlük yaşam alışkanlıkları ve tedavi yöntemlerini kapsayan 10 öneriden oluşuyor.

En çok da baş ağrısından yakınılıyor. Bunu, bel ve bacak ağrıları izliyor. Çoğumuz ağrının stresten veya yorgunluktan kaynaklandığını düşünüyor, şikayetlerimizi de genellikle göz ardı ediyoruz. Oysa ağrılar kanser gibi ciddi hastalıkların da habercisi olabiliyor. Dolayısıyla bu sorun karşısında yapmamız gereken şey, hiç kuşkusuz, doktorumuzdan randevu almak. Ardından da, yaşam kalitemizin olumsuz yönde etkilenmemesi için doktorumuzun önerilerini harfiyen uygulamak. A 1.Gerginliğe son verin Strese girmenize yol açan durumları belirleyin ve onlardan uzak durmaya çalışın. Çünkü stres tek başına bile ağrıyı başlatan nedenlerden biri olabiliyor. İş, ailevi veya sosyal hayatınızla ilgili sorunlarınızı çözmek için gerekirse psikolojik danışmanlık hizmeti de alarak gevşeme tekniklerini öğrenin. 2. Hareketlerinize dikkat edin Bel ve boyun ağrılarından yakınmak istemiyorsanız, günlük yaşantınızda hareketlerinize dikkat etmelisiniz. Örneğin, koltuktan veya yataktan kalkarken ani hareketler yapmayın. Ağır bir eşya kaldırmamaya da dikkat edin. Eşyayı yere çömelerek kaldırın, böylece omurganızın doğal eğriliklerini korumuş olursunuz. Boyunuzu aşan bir yerde duran eşyayı, sandalyenin veya yükselmenizi sağlayan başka bir nesnenin üzerine çıkarak rafın hizasına geldikten sonra alın. 3-Ayakkabı seçimi... Bel, boyun ve eklem ağrılarından şikayetçiyseniz, uzun topuklu veya tam aksine topuksuz ayakkabı giymeyin. Ayakkabınızın topukları normal, ökçeleri ise yumuşak olmalı. Ayakkabı seçimini, ayaklarınızın şiştiği günün geç saatlerinde yaparsanız, en doğru kararı verebilirsiniz. 4. Masajın gücünden yararlanın... Bedeninizi sihirli ellerin gücüne bırakın. Masaj, hem ağrıyı azaltıyor hem de kasları gevşetmeye yarıyor. Uzmanlar, vücudu hırpalamadan yapılan yumuşak kas masajlarından oldukça başarılı sonuçlar alındığını belirtiyorlar. 5. İşlere ara verin Ağrınız başladığında işlerinizi bir kenara bırakın ve istirahat edin. Ancak unutmayın ki bel ağrısından şikayetçi iseniz sert yatakta yatmamalısınız. Sert yataktan kastettiğimiz, üzerine yattığınızda şekli bozulmayan yataklar. Dolayısıyla, bel ağrınız varsa, vücudunuzun şeklini alabilen yatakları tercih etmeniz gerekiyor. 6.Sıcak soğuk Kompres yapın İçine birkaç adet buz koyduğunuz naylon torbayı havluyla sardıktan sonra gergin olan kasların veya ağrıyan bölgenin üzerinde 5 dakika bekletin. Veya, havluyu sıcak suya batırdıktan sonra iyice sıkarak da kompres yapabilirsiniz. Bu yöntemler ağrının algılanma şiddetini azaltıyor. Siz siz olun, cildinize ispirto kompresi yapmayın. Çünkü içinde metil alkol olan ispirto, ciltten hızla emilerek kalıcı körlüğe yo açabiliyor. 7. Zayıflayın Aldığınız her fazla kilonun beliniz ve eklemlerinize ilave bir yük oluşturacağını, bunun da vücudunuzun biyomekaniğini olumsuz yönde etkilediğini unutmayın. Bu nedenle, fazla kilolarınız varsa, beslenme ve diyet uzmanından yardım alın. Uzmanlara göre; sadece 5 kilo vermeniz bile eklem ağrılarının azalmasında etkili oluyor. 8. Bitki çayları Özellikle baş ağrılarınızın giderilmesinde şifalı bitkilerle hazırlanan çaylar da etkili oluyor. Günde 2 fincan melissa veya adaçayı içmek ağırınızı hafifletecektir. 9. Egzersiz yapın... Vücudumuz egzersiz sırasında, doğal ağrı kesiciler olarak bilinen 'endorfin’ maddesi üretiyor. Siz de ağrılarınızın hafiflemesi için düzenli olarak yürüyüş yapabilir, yüzebilir veya aerobik egzersizleri uygulayabilirsiniz. Eğer ağrılarınız şiddetliyse, sizin için en uygun egzersiz programının belirlenmesi için fizik tedavi uzmanına başvurun. 10. Yemek saatiniz kaçmasın... Özellikle de migreniniz varsa, stresli olduğunuz anlarda ya da yolculuk sırasında öğünlerinizi atlamamaya özen gösterin. Ayrıca ağrınızı tetikleyen besinlerden uzak durun. (Kahve, çay vb)