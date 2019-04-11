Adet Söktürücü Yiyecekler ve Adet Getirici Hareketler

Sağlıklı kadınların adet görmeye başladığı doğurganlık döneminden menopoza girdikleri ana kadar her ay düzenli olarak yaşadığı adet dönemi; günlük yaşamın stresi, hormonsal değişiklikler, polikistik over sendromu gibi rahatsızlıkla birlikte çekilmez bir hale gelebilir. Normal şartlarda ortalama 28 günde bir olması gereken bu yenilenme dönemini daha rahat geçirmek için tüketeceğiniz bazı özel besinler ve yapacağınız egzersizler size oldukça yardımcı olacaktır. İşte adet söktürücü önerilerden bazıları;

1. Adet söktürücü sebzeler

Maydanoz, dereotu ve soğan adet dönemlerinde vücudunuzu rahatlatmak için tercih edeceğiniz öncelikli sebzeler olmalı. Çiğ olarak yenildikleri gibi kaynatılarak sularının içilmesi de düzenli ve sancısız bir adet dönemi geçirmenize yardımcı olur. Adet düzensizliği yaşanan dönemlerde kereviz ve havuç gibi sebzeleri tüketmek de oldukça faydalı olur.

2. Adet söktürücü çaylar

Papatya çayı, kekik çayı ve ada çayı adet söktürücü olarak kullanabileceğiniz çaylar olarak listenin başını çekiyor. Adet dönemi yaklaştığında sabah ve akşam içeceğiniz bitki çayları bu dönemi sancısız ve rahat bir şekilde geçirmenizi sağlar. Ölçüsüz tüketim halinde gebe kalmanızı etkileyecek sonuçlar doğuracağından tüketimde aşırıya kaçmamak gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

3. Faydalı olan diğer bitkiler

Adet söktürücü olarak evimizde, mutfağımızda kolaylıkla bulacağımız sebzeler ve çaylar dışında günlük yaşantımızda pek tüketmediğimiz zerdeçal, kişniş tohumu, aleo vera, rezene tohumu gibi bitkiler; genellikle öğün aralarında tüketildiğinde adet düzensizliğine etkili gıda takviyeleri olarak bilinir.

4. Yoga etkili bir adet getiricidir!

Özellikle bağdaş kurarak yapılan gevşeme ve rahatlama hareketleri rahim ve kasık bölgesindeki kaslara da faydalı olur. Düzenli ve uzun soluklu olarak devam edildiğinde adet gecikmesi ve sancılı adet şikâyetleri kendiliğinden ortadan kalkar.

5. Kurbağa pozisyonunda oturmak adet dönemlerinde çok faydalı

Çoğumuzun alaturka tuvalette oturma pozisyonuna benzettiği bu pozisyonda ayaklar dışa bakacak şekilde bacaklar normalden daha açık olmalı; bu şekilde 20 saniyelik sürelerle gün içerisinde yapacağınız tekrarlarla vücudunuzu adet dönemine hazır tutar ve size zamanında adet olmanın rahatlığını yaşatır.

6. Masa-bank pozisyonunda beklemek rahim kaslarınızı güçlendirir

Dirsekleriniz ve dizleriniz yerde olacak şekilde belinizi yukarı kaldırıp indirerek beklemek rahim kaslarınızı güçlendirir ve yumurtalık bölgenizi rahatlatır.

7. Topuklar üzerinde yükselerek vücudu rahatlatma gayet etkili bir yöntem

Bir duvar ya da masadan destek alarak vücudunuz gergin bir şekilde topuklarınızı yukarı kaldırarak bekleyin, 10 saniyelik periyotlar halinde birkaç kez tekrarlayarak yapacağınız bu hareket bacak ve kasıklarınızı gererek rahim bölgesinde genişlemeye yol açar ve vücudu rahatlatır.

8. Yüz üstü uzanarak bacakları geriye bükmek, adet sökülmesine yardımcı olur

Vücudunuzu gerdikten sonra elleriniz yanda iken baş ve bacaklarınızı aynı anda geriye doğru kaldırıp indirin, kan dolaşımınızın hızlandığını ve yaptığınız bu hareketin adet getirici olarak faydalı olduğunu mutlulukla tecrübe edeceksiniz.