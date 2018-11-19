"Açık ortamda bulunmayan çocuklar miyop oluyor"

Çocuklarda günde 2-3 saat dışarıda, açık havada geçirilen zaman miyopi (uzağı iyi görememe hastalığı) gelişimini önlediğini aktaran Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sait Eğrilmez, “Öngörüler 2050 yılına kadar dünyanın yarısının miyop olacağı yönünde çünkü çocuklarımız tablete bakmaktan, bilgisayara bakmaktan dış ortama çıkmıyor. Çocukluk çağındaki miyopilerin en önemli nedeni bu. Açık ortamda bulunmadıkları için çocuklar giderek miyop oluyor" dedi.

Gözümüzü 4 metreden uzağa bakacak şekilde kullanmak gerektiğini vurgulayan uzmanlara göre, sürekli bilgisayar veya cep telefonuna bakınca uzağı görme gereği hissetmeyen göz miyop oluyor.



Miyopinin (uzağı iyi görememe hastalığı) önlenmesi için özellikle çocukların günde ortalama 2-3 saat dışarıda vakit geçirmeleri gerektiğini belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Eğrilmez, bir bebek doğduktan sonra ilk olarak 3 ay içinde, 3-4 yaş civarında ve okul öncesi çağda olmak üzere en az 3 kere hiçbir şikayet olmasa bile göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



"ÇOCUKLAR GÜNDE 2-3 SAAT DIŞARIDA, AÇIK HAVADA ZAMAN GEÇİRMELİ”



Göz sağlığı için çocukların mutlaka güneşe çıkarılmasının ve 4 metreden uzağa bakmayı gerektiren açık ortamdaki oyunları oynamasının önemini vurgulayan Eğrilmez, şu bilgileri verdi:



"Çocuklarda günde 2-3 saat dışarıda, açık havada geçirilen zaman miyopi gelişimini önlüyor. Öngörüler 2050 yılına kadar dünyanın yarısının miyop olacağı yönünde çünkü çocuklarımız tablete bakmaktan, bilgisayara bakmaktan dış ortama çıkmıyor. Çocukluk çağındaki miyopilerin en önemli nedeni bu. Açık ortamda bulunmadıkları için çocuklar giderek miyop oluyorlar. Çocuklarımız saklambacı evde bilgisayar başında oynamasınlar. Gözümüzü 4 metreden uzağa bakacak şekilde kullanmalıyız. Hep bilgisayara bakınca uzağı görme gereği hissetmeyen göz miyop oluyor. Hem D vitamini almak ve diğer hastalıklardan uzak kalmak hem de çocuklarınızın miyop olmasını istemiyorsanız dışarıya çıkartın. Milli Eğitim Bakanlığı teneffüs sürelerini ilkokullarda boşuna uzatmıyor. O teneffüslerde mutlaka çocuklarımız dershanenin dışına, okulun bahçesine, güneşli ortama çıkmalılar."



Sağlıklı göz için yapılması gerekenler konusunda da bilgi veren Eğrilmez, en çok zarar veren unsurlardan birinin sigara olduğunu kaydetti. Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığı açısından önemli olduğuna işaret eden Eğrilmez, "Zeytinyağı ve balığı göz sağlığı için kesinlikle seveceğiz. Ülkemizde hamsi ve sardalya gibi balıklar bol, tüketelim." diye konuştu.



SARI NOKTA HASTALIĞINDAN NE ZAMAN ŞÜPHELENMELİ?



Eğrilmez, Türkiye'de hiç görmeyen insan sayısının yaklaşık 400-450 bin, az gören insan sayısının da 700 bin civarında bulunduğunu dile getirdi.



Bu artışta en önemli sebebi sarı nokta hastalığının oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Sait Eğrilmez, yılda yaklaşık 250 bin kişinin sarı nokta hastası olduğu, bunların yüzde 10'unda tedavilere rağmen tatminkar bir görme artışının sağlanamadığı bilgisini verdi.



Eğrilmez, sarı nokta hastalığının tamamen bir yaşlılık hastalığı olduğunu ve genellikle 65-70 yaş üstü insanlarda arttığını, 80 yaşında ise hemen hemen herkeste söz konusu hastalığın bulunduğunu dile getirdi.



Şekiller olduğundan farklı biçimde, karenin elips veya düz çizgilerin eğri görülmeye başlandığında sarı nokta hastalığıyla ilgili şüphelerin ortaya çıktığını kaydeden Eğrilmez, "İnsan ömrü uzadığı için ülkemizde yılda yaklaşık 250 bin yeni sarı nokta hastalığı olan insan çıkıyor. Bunların yüzde 90'ı tedavi ediliyor, ama 25 bin kadarı görmesi çok iyi artırılamayan hasta grubuna giriyor. Sarı nokta hastalığında her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis önemli" bilgisini aktardı.