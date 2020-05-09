Bakan Pilli, dün yapılan testler sonucunda 83 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son 24 saatte bin 875 test yapıldığını ve yeni Covid 19 vakası tespit edilmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, dün yapılan testlerle ilgili açıklama yaptı.

Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 55 kişinin arasından 12 kişinin test sonuçlarının negatif olduğunu ve 43 kişinin ileri tetkik çalışmaları halen devam ettiğinden sonuçların daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Bakan Pilli, dün yapılan testler sonucunda ise 83 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Bakan Pilli, dün Covid 19 testlerinin Gazimağusa, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke olmak üzere toplam 6 ilçede gıda sektörü çalışanlarına , Gazimağusa Devlet Hastanesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.