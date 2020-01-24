8 soruda Corona Virüsü

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı. Çin’den yayılan ve ‘gizemli virüs’ olarak nitelendirilen corona virüsü tüm dünyayı korkuttu Peki bu hastalık Türkiye için tehdit yaratır mı? Korunmak için neler yapmalıyız? İşte yanıtları...

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili tehlike sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, ölümlere yol açan hastalık nedeniyle Cenevre'de kriz zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulundu. İç Hastalıkları Prof. Dr. Osman Erk, tüm dünyayı titreten corona virüsü ile ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı…

Prof. Dr. Osman Erk

1 – Corona virüsü nedir?

Corona virüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Birçok çeşidi vardır. Evcil, yabani ve tarım hayvanlarında (kedi, yarasa ve deve gibi) hastalık yapabilen bir virüs topluluğudur.

2 – Nasıl bulaşır?

Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Tıpkı mevsimsel grip etkeni gibi yakın temas, öksürük ve aksırık gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir.

3 – Belirtileri nelerdir?

Çoğunlukla hafif orta derecede üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ortaya çıkar. Ateş, baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi solunum yollarına ait belirtiler ön plandadır. Hastalık ayrıca bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide-bağırsak şikayetlerine de neden olabilir.

FOTO: Sözcü

4 – Nelere yol açabilir?

Hastalığın en önemli komplikasyonu zatürre ve solunum yetersizliğine yol açabilmesidir. Ayrıca yine akut bronşit ortaya çıkabilir. Corona virüsü enfeksiyonu SARS'a (ciddi akut solunum yetersizliği sendromu) neden olabilir. Bu durumda hastanın yoğun bakımda tedavisi gerekir. Ayrıca bu virüs böbrek yetersizliğine de sebep olabilir.

5 – Kimlerde ağır seyreder?

Çocuk, yaşlı, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi bozuk olanlarda hastalık daha ağır seyreder. Kış ve erken bahar aylarında sık olarak ortaya çıkar.

6 – Tedavisi mümkün mü?

Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalmak hastalığın kısa sürede geçmesinde etkilidir.

7 – Ülkemiz için tehlike yaratır mı?

Şu anda Çin'de salgın olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Etkenin çeşitli ulaşım araçları yoluyla tüm dünyaya yayılması beklenebilir.

8 – Korunmak için neler yapılabilir?

Vücudun bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması için dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı son derece önemlidir. Düzenli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkolden uzak durmak bu açıdan önemlidir. Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi uygun olur. Evcil ve yabani hayvanlardan uzak durulması, et ürünlerinin iyice pişirildikten sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir.

Kaynak: Sözcü Gazetesi