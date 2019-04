8 pozitif adımda aşırı yemek yemeyi önle!

Bazen içinde bulunduğumuz stresli durumlar bazen de hormonal dengesizliğimiz bizleri aşırı yemek yeme sendromuna itiyor. Bu durumu aşmak zor gibi görünse de psikolojimizi doğru yönlendirmek ve de sağlıklı beslenme önerilerinin uygulanması bu sendromu aşmanıza yardımcı olacaktır.

İşte size aşırı yemek yemenizi önleyecek 8 ipucu;

1) Günde mutlaka 3 ana öğün, en az da 2-3 ara öğün yapmayı alışkanlık haline getirin. Doğru çalışan bir metabolizma istiyorsanız, güne mutlaka yüksek proteinli bir kahvaltı ile başlamalısınız. Kahvaltınıza ekleyeceğiniz yumurtanın sizi tok tutacağını unutmayınız.

2) Egzersiz yapmaya çalışın. Egzersiz de sağlıksız yeme alışkanlığınızı durdurabilecek bir yöntemdir. Sevebileceğiniz uygularken mutluluk duyacağınız bir egzersiz seçin.

3) Yeterli uyuyor musunuz? Eğer yorgunsanız enerjinizin artması adına yemek yeme eğiliminde bulunabilirsiniz. Yorgun bir bedenin aşırı yemek değil uyku istediğini bilin. Fiziksel yorgunluk ile duygusal boşluğu ayırt ediniz, örneğin 2 saat önce bir şeyler atıştırmışsanız ve mide hareketlerinizde herhangi bir guruldama çıkmıyorsa aç değilsiniz J

4) Beslenme günlüğü tutun ve her gün için neler yediğinizi, yedikten sonraki duygu durumunuzu not edin. Her geceleyin bu beslenme günlüğünü inceleyin ve ertesi güne daha doğru hedefler belirleyerek devam ediniz.

5) Psikolojik sıkıntınızı yemek yemeye yöneltmek yerine onunla savaşmayı deneyin. Kendinizi meşgul tutun. Örneğin arkadaşınızla içeceğiniz bir kahve, hafif tempolu yürüyüşler, kitap okuma gibi psikolojinizi mutlu edecek aktiviteleri yapmaya çalışın.

6) Doğru beslenmeniz sizin aşırı yemek yemenizi önler. Aşırı yemek yiyen kişilerdeki en büyük eksik yeterli su içmemeleridir. Kendinize güzel bir cam şişe alın ve her gün ilk hedef olarak günle 2 litre su içmeye çalışın. Su; hormonal dengelerimizin korunmasında ki en büyük yardımcımızdır.

7) Pişman olmayın! Tatlı, zararlı abur cuburlar evde bulunuyorsa yeme riskini çok yüksektir. Sağlıklı bir beslenme düzeni sizin bunları tüketmenizi önleyecektir. Durma noktanızı belirleyin ve profosyonel bir beslenme uzmanından sağlıklı beslenme içeren sağlıklı bir diyete başlayın, başardıkça hem stresinizin hem kendinize güvenin arttığını hissedeceksiniz.

8) Destek almaktan çekinmeyin, korkmayın. Aşırı yemek yemeninizin kaynağın bulun. Gerçekten yemek yemek mi istiyorsunuz yoksa psikolojik olarak mı yemek yiyorsunuz. Bunu ayırt ettikten sonra ya bir beslenme uzmanına ya da psikolog/psikyatrdan profesyonel bir destek almanız bu durumla başa çıkmanızda en büyük yardımı sağlayacaktır.