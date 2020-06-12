79 test yapıldı pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 79 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, 12 Haziran itibarıyla Covid-19’un genel durumunu da açıkladı.

Bugün itibarıyla son durum şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 79, Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok, İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok, Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok, Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.709, Toplam Vaka Sayısı- 108, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok, Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4, Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”