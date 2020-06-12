banner411
banner69
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
993 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
241 0
 
68 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
143 0
34 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
538 2
34 0
banner460

79 test yapıldı pozitif vakaya rastlanmadı

banner27

79 test yapıldı pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  79 test yapıldığını ve pozitif  vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, 12 Haziran itibarıyla Covid-19’un genel durumunu da açıkladı.

Bugün itibarıyla son durum şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 79, Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok, İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok, Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok, Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.709, Toplam Vaka Sayısı- 108, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok, Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4, Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.