60 Yaş Üstü Vatandaşlar Yeniden Sosyal Hayata Bağlanacak…

Girne Üniversitesi, 60 yaş üstündekilerin ücretsiz olarak kayıt yaptırabildiği ‘Tazelenme Üniversitesi’nde, biyoloji, tıp, kimya, arkeoloji, felsefe konularının yanı sıra, iş ve uğraşı terapisi, sağlıklı beslenme, yoga ve dans dersleri verilecek

Girne Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 60 yaş üstü kişiler için 2018-2019 öğretim yılında 60+Tazelenme Üniversitesi programı başlatacak.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 60 yaş üstündekilerin ücretsiz olarak kayıt yaptırabildiği ‘Tazelenme Üniversitesi’nde, biyoloji, tıp, kimya, arkeoloji, felsefe konularının yanı sıra, iş ve uğraşı terapisi, sağlıklı beslenme, yoga ve dans dersleri verileceği belirtildi.

60+ Tazelenme Üniversitesi, “yaşlılık” denilen ve yaşam tecrübeleriyle yoğrulmuş̧ cevherin tozlanmasına, paslanmasına müsaade etmeyen, aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan bir girişim olarak tanımlanıyor. Yaşadığı sürece öğrenmek isteyenlere yönelik bu programda, hayattan daha fazla zevk alan ve yaşam kalitesi artmış, zihinsel ve bedensel gelişimi hedef alan sağlıklı bir yaşlı nesil ortaya çıkması hedefleniyor.

Programın Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümünde 2016-2017 Eğitim yılında Prof. Dr İsmail Tufan tarafından başlatılmış olduğu, GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi yönetmeliğine bağlı olarak kurgulanmış bir eğitim ortamı olarak faaliyet göstereceği belirtildi.

Yapılan açılamada 60+ Tazelenme Üniversitesinin amacının, başarılı yaşlanan bireylerin çoğalmasına katkı koyarken, yaşlanma açısından önemli ve yaşlılığı yapılandıran çevre ve sosyal kurumları da çalışmalarına dâhil ederek, yaşlıya saygının çağdaş ve anlamlı bir örneğini oluşturmak olduğu vurgulandı. İlk defa 2016-2017 eğitim yılında 60 yaşının üstündeki kişilere yönelik olarak Akdeniz Üniversitesinde başlatılan bu girişimin, başlangıçta amaçlandığı gibi Türk bilim dünyasında yeni bir dönemin başlamasının kapısını araladığı, eğitimde bir paradigma değişiminin ortağı olduğu kaydedildi.

60 Yaş Üstü Vatandaşlar Yeniden Sosyal Hayata Bağlanacak…

60+ Tazelenme Üniversitesi programı koordinatörü Prof. Dr. İsmail Tufan, “Gençler üniversiteye ender hallerde öğrenmek amacıyla gelir. Onlar, daha ziyade meslek, kazanç ve kariyer kavramlarına odaklıdır. Yaşlılar üniversiteye geliyorsa, o zaman bunun tek sebebi öğrenmektir. İhtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklı, özel olarak hazırladığımız öğretim programıyla, yaşlılarımızın öğrenme merakı ve isteği sadece teşvik edilmeyecek, aynı zamanda kendisine ve topluma hala faydalı olabilen, bağımsız ve katılımcı ‘yeni yaşlılar’, bu yeni girişimin katma değeri olacak” dedi.

Tüm Yaş Gruplarının Toplumsal Yaşamın Her Alanında Etkin ve Üretken Olmaya Devam Etmeleri Hedefleniyor…

Tazelenme Üniversitesi projesinin ülkemizde ve dünyada tema odaklı yüksek eğitim anlayışına yeni bir soluk getiren Girne Üniversitesi yaşam boyu sürekli eğitim felsefesinin önemli bir yansıması olduğunu vurgulayan Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GİRNESEM) Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, Girne Üniversitesi’nin yaşamın her dönemi ve alanında verdiği hayat boyu eğitimlerin Tazelenme Üniversitesi projesiyle yeni bir boyuta taşınacağını söyledi.

Tazelenme Üniversitesi’nin Girne’ye ve dünyaya yaşamın her döneminde her daim genç kalmayı bilen, yetkinlikleri konusunda farkındalıkları artmış, bilgi ve tecrübelerini toplum yararına kullanma becerisi gelişmiş, üretken bir ileri yaşta mezunlar topluluğu kazandıracağını belirten Doç. Dr. Koldaş, “Günümüz gelişmiş toplumlarında tüm yaş gruplarının toplumsal yaşamın her alanında etkin ve üretken olmaya devam etmelerine yönelik çalışmaların sistematik olarak devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda bu projenin Girnemiz, ülkemiz ve dünya için önemi daha iyi anlaşılabilecektir. Gine Üniversitemizin toplumsal fayda odaklı çalışmalarının en önemli projelerinden bir olmaya namzet Tazelenme Üniversitesi projesi aynı zamanda Üniversitemizin hayat boyu eğitim ve gelişim anlayışını hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yaygınlaştırma çabalarının değerli bir yapıtıdır” dedi.

Eğitim Programı 5 Kasım’da Başlıyor…

60+ Tazelenme Üniversitesi açılış programı kapsamında Emeritus Profesör Terence Seedsman açılış dersi ile 60+ öğrencilerle buluşacak. 60+ Tazelenme Üniversitesi ile ilgili kayıtlar, 15 Ekim- 25 Ekim tarihleri arasında olacak. Üniversite 05 Kasım 2018 tarihinden itibaren de 2018-2019 eğitim yılına başlayacak.

60+ Tazelenme Üniversitesi kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler daha detaylı bilgiyi www.kyrenia.edu.tr web sayfasından veya 0 392 650 26 00 no’lu telefondan alabilirler.