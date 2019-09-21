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6 bin kadın, hastalık taramasına katıldı

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Kadın hastalıklarıyla ilgili araştırmalar yapmak amacıyla oluşturulan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, bugüne kadar 6 bin kadının projeye katıldığını açıkladı

6 bin kadın, hastalık taramasına katıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde kadın hastalıklarıyla ilgili farkındalık yaratmak ve araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAA) temsilcileri ile görüştü.

Görüşmede konuşan KISAA Başkanı Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, amaçlarının KKTC’deki kadın hastalıklarına dair bilimsel veriler elde etmek olduğunu ifade ederek, dernek tarafından Oxford Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliği içinde Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan kadınların sağlık ve hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesini amaçlayan projenin 2018 yılında hayata geçirildiğini belirtti.

Projenin Şubat 2020 yılında tamamlanacağını kaydeden Ramiz,  bugüne kadar yaklaşık 6000 kadının  projeye katıldığını söyledi.

Ülkede kadınların yaşadıkları sağlık sorunlarıyla ilgili herhangi bir bilimsel veri bulunmadığını, bunun da gerek sorunların tespitinde, gerekse tedavi sürecinde büyük bir noksanlık olduğuna dikkat çeken Ramiz, projeyle,  18-55 yaş arası tüm kadınları temsil eden, hedef nüfusun yüzde 10’undan oluşan 8 bin kadının sistematik bir şekilde sağlık profilleriyle ilgili veri toplanmasının amaçlandığını kaydetti. 

Ramiz, Kadın Sağlığı Araştırma Derneği tarafından yürütülen faaliyetler ve eğitim çalışmaları hakkında da Bakan Sucuoğlu’na bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Kuzey Kıbrıs’ta kadın sağlığı adına hayata geçirilen  böyle geniş kapsamlı bir çalışmanın  jinekolojik hastalıklar, jinekolojik kanserler ve kadınlarda sık görülen hastalıklar konusunda bilimsel veri toplanması açısından yararlı olacağına inanç belirterek, bu çalışmadan dolayı dernek yetkilileri ve katkı koyanlara teşekkür etti. 

Bakan Sucuoğlu, bu tür projelerin ülkede daha çok yapılması gerektiğine işaret etti.

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