400 civarında hemşire eksiği var

Halen 800 hemşirenin görev yaptığını ve 400 civarında eksik bulunduğunu, verdikleri mücadele sonrasında en azından yasayı ivedilikle güncellemeyi başardıklarını kaydeden Sağlık Bakanı Besim, dün itibariyle Personel Dairesi’nin onayını alarak, seçim yasakları gelmeden 50 hemşire alımı için harekete geçtiklerini ifade etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, kaliteli hemşirelik hizmeti olmadan kaliteli sağlık hizmetinden bahsetmenin mümkün olamayacağını belirtti.

Halen 800 hemşirenin görev yaptığını ve 400 civarında eksik bulunduğunu, verdikleri mücadele sonrasında en azından yasayı ivedilikle güncellemeyi başardıklarını kaydeden Sağlık Bakanı Besim, dün itibariyle Personel Dairesi’nin onayını alarak, seçim yasakları gelmeden 50 hemşire alımı için harekete geçtiklerini ifade etti.

Hemşirelik Haftası Ebelik ve Hemşirelik Töreni, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Konferans Salonu’nda yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, uzman Hemşire Ülfet Kral hemşirelik ve ebeliğin önemine değinerek, insan sevgisiyle dolu, şefkat ve sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu vurguladı.

Uluslararası hemşireler konseyinin bu yıl hemşirelik haftası için “sağlık bir insan hakkıdır” temasını belirlendiğini ifade eden Kral, bu önemli gün ve haftada hemşirelik ve ebelik mesleğinin önemine dikkat çekilmesi yanı sıra mesleğin sorunlarının ortaya konması ve çözümler üretilmesi amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Törende açılış konuşmalarını sırasıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı, Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen ve Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptı.

Konuşmaların ardından Sağlık bir İnsan hakkıdır temalı öykü ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri ve mesleklerinde 25 yılını dolduranlara belgeleri takdim edildi.

RAZI

Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı, profesyonel ve özverili olmanın kendi meslekleri için çok önemli olduğunu dile getirerek, hemşirelerin tüm toplumun ve gelecek kuşakların yaşamına katıldığını söyledi.

Günümüzde sağlık koşullarının değiştiğini ve kendilerinin de bu değişen koşullara ayak uydurup yenilenmeleri gerektiğini ifade eden Razı, ihtiyaçlara cevap verebilmek için eğitim, donanım gibi konularda gelişimleri takip etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Sağlık hizmetlerinin nitelikli olmasında kendilerine büyük görevler düştüğünü dile getiren Razı, bugün yasallaşmış bir birlik çatısı altında olduklarını, zaten birlik yasasının dört gözle beklenen bir çalışma olduğunu söyledi.

Bu yasayla, edindikleri kazanımları sıralayan Razı, bu hafta içerisinde sorunları yaşayanlar olarak konuları kendi aralarında tartışabilmek için bir dizi çalıştay düzenlediklerini hatırlatarak “Gelin birarada olalım” dedi.

ÖZGÖÇMEN

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen ise, “Bu kürsüden 2.5 yılda 3. Kez sesleniyor ve 4. Sağlık Bakanı ile çalışmaya devam ediyoruz” diyerek, hala beklenen ve istenen sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Tüm hastanelerde ve sağlık birimlerinde hemşire sayısının yetersiz olduğunu yineleyen Özgöçmen, bunun sonucunda canla başla çalıştıklarını ve fazla saatlerini ek mesai olarak aldıklarını söyledi.

Özgöçmen, hükümete çağrı yaparak “Hodrimeydan ek mesailerden şikayet edeceğinize münhal ilan edin, hem yeni meslektaşlarımıza iş verin, hem çalışanların yükünü hafifletin hem de kamu menfaatine hizmet edin” dedi.

Sağlık çalışanlarının bu ay itibariyle devletten 3 ay alacaklı bulunduğunu ve bunun yasaya uyulmadığı anlamına geldiğini belirten Özgöçmen, bu aksaklıkların devlete olan inanç ve güveni zedelediğini söyledi.

Özgöçmen, adil olmayan çalışma saatleri konusunda derhal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, halen bir sınav tüzüğü, 112 yasası olmadığını hatırlattı.

25 fiili hizmet yılını dolduranların emekliye ayrılabilmesini ve emzirme ve süt izni konularında da iyileştirme talep eden Özgöçmen, “Bilhassa kadın sağlık bakanı farkını Filiz Besim’den görmek isteriz” dedi.

Özgöçmen, hükümeti “döviz karşısında önlem almamak, zamlar karşısında sessiz kalmakla” suçlayarak, “Bizleri sokaklar değil hastalarımızın yanı bekler ancak sokakların kötü çocuğu olmaktan da korkmuyoruz” ifadesini kulandı.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise, kaliteli hemşirelik hizmetleri olmadan kaliteli sağlık hizmetlerinden bahsetmenin mümkün olamayacağını belirterek, kurumsal olarak birlik olmanın neleri değiştirebileceğini sendika ve birlik başkanlarının anlattığını hatırlattı.

Besim, göreve geldiğinde ilk olarak hemşirelik eğitimi veren kurumlarla istişareye geçtiğini ve yeterince pratik yapılmadan mesleğe atıldıklarını gözlemleyerek, YÖDAK’la biraraya gelip Intern hemşireliğin yol haritasını çizdiklerini anlattı.

HEMŞİRELER 4. YILDA STAJA..

Bundan böyle hemşirelerin 4. yıllarında staj yaparak not almalarına karar verildiğini, eğitimin her konuda bir numaralı adım olması gerektiğini söyleyen Besim, şuan 800 hemşirenin görev yaptığını ve 400 civarında eksik bulunduğunu ancak verdikleri mücadele sonrasında en azından yasayı ivedilikle güncellemeyi başardıklarını dile getirdi.

Besim, dün itibariyle personel dairesinin onayını alarak, seçim yasakları gelmeden 50 hemşire alımı için harekete geçtiklerini de belirterek, örgütlü olmanın meslek gruplarında çok önemli olduğunu Tabipler Birliği tecrübesinden bildiğini söyledi.

Besim, nüfusun çok arttığını ancak insan kaynağı ve altyapının aynı oranda artmadığını belirtti.

“20 YILDIR YENİLENMEYEN TEŞKİLAT YASALARI VAR”

20 yıldır yenilenmeyen teşkilat yasaları olduğunu, ara elemanların adlarının bile geçmediğini dile getiren Besim, 112 hizmet ağının hayat kurtaran bu birimin, onur ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

112’nin yasası çalışanlarının sigortası bulunmadığına işaret eden Besim, bu yasa çalışmasının gündemlerinde olduğunu 112 yasasının gecikeceğini fark ederlerse de tüzük çalışmasıyla çözüm yoluna gitme kararlılığında olduklarını belirtti.

Besim, hemşirelerin çalışma şartlarının zorluğuna işaret ederek, hemşirelere daha sağlıklı bir ortam gerektiğini, iş yeri hekimliği ve güvenliğinin sağlık alanında da uygulanmasının zorunluluğuna değindi.

Nakil tüzüğünün önceden yapıldığını ama maalesef tozlu raflarda kaldığını söyleyen Besim, tüzük için komisyonun kurulduğunu ve toplantıların başladığını bundan sonra hemşirelerin liyakat ve özel durumuna göre nakil tüzüğüyle atanacağını ifade etti.

Besim, hemşirelik hizmetlerinin tek birim altında toplanmasının gündeme getirilmesinin önemine de değinerek, “ O kadar çok kronikleşmiş sorun var ki Filiz Besim farkıyla çok hızlı yapmaya çalışacağım söz veriyorum” dedi.

Artık hiçbir konuda bekleyecek zaman olmadığını 7/24 çalışmak gerektiğini vurgulayan Besim, ‘Böyle bir hukuk yapısı olmaz kabile değil de devlet olmak istiyorsak yasalar yapıp uygulamalıyız“ dedi.