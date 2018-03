350 hasta böbrek nakli bekliyor

Ülkede diyalize giren ve nakil bekleyen 350 böbrek hastası bulunuyor. KKTC’de 2015’ten bu yana 25 böbrek nakli yapıldı. Bu nakillerin 14’ü beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan kişilerden oldu

“Dünya Böbrek Günü”nün bu yıl 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”ne denk gelmesiyle Dünya Böbrek Günü’nün teması” “Böbrek ve Kadın Sağlığı: “Dahil Et, Değer Ver, Güçlendir” olarak belirlendi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) bu kapsamda bisiklet sürme etkinliği düzenleyerek kronik böbrek hastalığının her yıl dünyada 195 milyon kadını etkilediğine, böbrek hastalıklarının sinsi seyrettiğine dikkat çekti, “Bisiklet sürmek, hareketli olmak diğer birçok hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarında da koruyucudur” uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden önceki sabah başlayan bisiklet sürüşü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tamamlandı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Düriye Deren Oygar burada basına açıklama yaptı.

Oygar, dünyada her 7-8 kişinin 5 evresi olan kronik böbrek hastalıklarından etkilendiğini, KKTC’de bu sayının 50 bin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Düriye Deren Oygar, ülkede, diyalize giren ve nakil bekleyen 350 böbrek hastası olduğunu da kaydederek, KKTC’de 2015’ten bu yana 25 böbrek nakli yapıldığını, bu nakillerin 14’ünün beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan kişilerden olduğunu söyledi.

Kronik böbrek hastalığının her yıl dünyada 195 milyon kadını etkilediğini söyleyen Oygar, “Bu hastalık kadınlarda ölüm nedenlerinin 8’inci sırasında yer alıyor, her yıl 600 bin kadının ölümüne neden oluyor” dedi.

Gebelikte bazı böbrek hastalıklarına yatkınlığın artığını belirten Oygar, “Bazı böbrek hastalıkları sadece gebelikte görülüyor. Lupus nefriti ve idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıklar kadınlarda, erkeklere göre daha sıklıkla görülüyor” şeklinde konuştu.

Kronik böbrek hastalıklarının 5 evreye ayrıldığını söyleyen Oygar, dünyada her 7-8 kişinden farklı evrelerin birinden etkilendiğini söyleyerek, “KKTC’de bu evrelerin içinde olan 50 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Sadece evre 5 olan yani diyalize giren ve nakil bekleyen 350 hasta var” açıklamasında bulundu.

Lefkoşa’da, Gazimağusa’da ve Girne’deki devlet hastanelerinde diyaliz üniteleri olduğu bilgisini de veren Oygar, KKTC’de ilk böbrek naklinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2015’te yapıldığını hatırlattı.

Oygar, KKTC’de bugüne kadar toplam 25 böbrek nakli gerçekleştirildiğini kaydeden Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, nakillerin 14’ünün beyin ölümü gerçekleşen ve organlarını bağışlayan kişilerden yapıldığını söyledi.

“Böbrek hastalıkları sinsidir ve son döneme kadar bulgu vermeyebilir” diyen Oygar, “Bu bağlamda özellikle risk gruplarının rutin kontrolleri önemlidir” vurgusunda bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak kadınlardaki böbrek hastalıklarına dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Oygar, “Bisiklet sürmek, hareketli olmak diğer birçok hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarında da koruyucudur” vurgusunda bulundu.