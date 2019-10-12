30 öğrenciye HPV aşısı

KKTC’de ilk kez mart ayında 12 yaş grubundaki 30 öğrenciye rahim ağzı kanserine karşı yapılan HPV aşısının ikinci dozu, dün Anafartalar Lisesi’nde uygulandı

Sağlık Bakanlığı, Girne Inner Wheel Kulübü ve Anafartalar Lisesi iş birliğinde KKTC’de ilk kez mart ayında 12 yaş grubundaki 30 öğrenciye rahim ağzı kanserine karşı yapılan HPV aşısının ikinci dozu, dün uygulandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının ulusal aşı programı kapsamına alınarak KKTC genelinde 12-13 yaş grubuna uygulanacağını söyledi. Pilli, aşının 12 yaş grubundaki öğrencilere ilk dozu öğretim yılı başında, ikinci dozunun ise sonunda uygulanacağını ifade etti.

Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, 29 Mart’ta KKTC’de ilk kez Sağlık Bakanlığı ve Girne Inner Wheel Kulübü iş birliğinde HPV aşısının Anafartalar Lisesi’nde eğitim gören 30 öğrenciye yapıldığını bugün de ikinci dozun uygulanacağını belirtti.

Sağlığın önemine vurgu yapan Hüryaşar, aşıların tedbir amaçlı yapıldığını, sağlığı korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Girne Inner Wheel Kulübü adına Zehra Yüksel, aşının ikinci dozunun gerçekleştirilmesiyle amaçlarına ulaştıklarını, bundan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sağlık adına yapılan her çalışmanın önemli olduğuna işaret eden Yüksel, ülke açısından yeni bir aşı olan HPV aşısının uygulanmasıyla koruyucu bir adım atıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık açısından anlamlı bir gün yaşandığını, sivil toplum örgütlerinin katkılarının ülke için önemli olduğunu söyledi.

Pilli, gençlerin kansere yakalanma riskini azaltmak amacıyla koruyucu aşının uygulanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Aşının orta 1. sınıflar yani 12 yaş grubuna KKTC genelinde yapılmasını hedefledikleri dile getiren Pilli, öğrenim yılı başında ilk dozun sonunda ise ikinci dozun uygulanacağını ifade etti.

Pilli, aşının ulusal aşı programına dahil edilerek tüm öğrencilere yapılacağını söyledi.

Ülke genelinde eğitim ve sağlıkta altyapı eksikliği bulunduğunu dile getiren Pilli, 2020-21 yıllarında okul ve hastanelerde büyük atılım yapılacağını dile getirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, güzel bir amaç için bir araya gelindiğini, aşının ikinci uygulamasının yapıldığını belirtti.