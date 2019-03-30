Anafartalar Lisesi’nde KKTC’de ilk kez 30 öğrenciye HPV aşısı uygulandı

Sağlık Bakanlığı'nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Girne Inner Wheel Kulübü ve Anafartalar Lisesi işbirliğinde, KKTC’de ilk kez, HPV (Human Papilloma Virüs) aşısı, 30 öğrenciye uygulandı.

Projeyle ilgili Anafartalar Lisesi Fikriye Altaç Kültür Salonu’nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan, Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, Anafartalar Lisesi Sağlık Bakanlığı ve Girne Inner Wheel Kulübü işbirliğine gerçekleştirilen ortak projeyle, 30 kız çocuğuna Human Papilloma Virüsü aşısı yapılacağını belirterek, ülkede bir ilk olan projenin diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını diledi.

Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Zehra Yüksel de konuşmasında, kulüp olarak bu yıl sağlık ve çevre alanında sosyal sorumluluk projelerine imza atacaklarını belirterek, bu bağlamda, sağlık bakanlığı ve Girne Anafartalar Lisesi işbirliğinde, sağlıklı nesillerin yetişmesine kakı sağlayacak ve Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kale Inner Wheel Kulübü Başkanı Birgül Beyatlı da konuşmasında, ülkede sağlık eğitim gibi alanları desteklemenin sivil toplum kuruluşlarının görevi olduğunu vurgulayarak, ellerinden ne geldiğince bu aha fazla sponsorluk ve katkılarla, bu gibi önemli sosyal sorumluluk projelerini hayta geçirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise, çağın vebası olan kanserle mücadelede, koruyucu özelliğe sahip olan bu aşının, gençlere uygulanmaya başlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Çok pahalı bir aşı olan HPV’nin yüzde 80-90 oranında kanser hastalığında korunma sağlanabildiğini dile getiren Besim, sağlık bakanlığının bütçesini ayarlayarak, bu aşıyı ulusal aşı programı kapsamına almaya karar verdiğini ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, bakanlığa düşen görevin, gençlerin her alanda donanımlı bir şekilde yetişmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, göreve geldikleri günden itibaren ülkede eğitim politikasını belirlemek amacıyla, vizyon 2030 isimli eğitim stratejik planını hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Fikriya Altaç Kültür Salonu’nda yer alan konuşmaların ardından, Anafartalar Lisesi’nde öğrenim gören yaşları 13 ila 15 arasında değişen ve ailelerinin aşı yapılmasına onay verdiği 30 kız öğrenciye, HPV PV Human Papilloma Virüsü aşısının ilk dozu yapıldı.

Aşının ikinci dozu ise 6 ay sonra yapılacak.