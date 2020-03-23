29 Alman taburcu edildi

Şu anda hastanede 11 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü belirten Bakan Pilli, tedavi görenlerden 8’inin KKTC vatandaşı, 1’inin Türkmen, 2’sinin ise Alman turist olduğunu 29 Alman'ın ise taburcu olduğunu açıkladı

KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 oldu.

BRT’ye konuşan Bakan Pilli, gözlem altında tutulan 20 kişiye yapılan testlerden birinin daha pozitif çıktığını böylece vaka sayısının 40’a yükseldiğini kaydetti.

Şu anda hastanede 11 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü belirten Bakan Pilli, tedavi görenlerden 8’inin KKTC vatandaşı, 1’inin Türkmen, 2’sinin ise Alman turist olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, bugüne kadar tamamı Alman turist olan 29 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Test yapılan son 20 kişinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği şekilde bir otelde tek tek odalarda tutulduğunu ifade eden Pilli, testlerin devam edeceğini ve sonuçların açıklanacağını belirtti.