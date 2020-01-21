210 hasta böbrek nakli bekliyor

Ülkede böbrek naklindeki sayı 45’e ulaştı. Böbrek nakli bekleyen 210, kalp nakli bekleyen 40 hasta bulunuyor

İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa’nın 2014’te Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi, Organ Naklinin İşleyişine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Tüzüğün 2015’te yürürlüğe girmesiyle Kıbrıs’ta iki kalp nakli, 45 de böbrek nakli yapıldı. Kalp nakli, sadece KKTC için değil Kıbrıs için ilk oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin bağışçı olmasıyla, 16 Ocak’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda 57 yaşındaki bir hastaya kalp nakli yapıldı. Aynı gün hastanede yaşları 59 ve 65 yaşında olan iki hastaya da böbrek nakli yapıldı.

Kalp ve böbrek nakli olan hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katılımıyla dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde organ nakilleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

9 ay önce ilk kalp nakli gerçekleştirilen 50 yaşındaki Veli Çelik de basın toplantısına katılarak, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı ve bağış konusundaki duyarlılık çağrısını yineledi.

Verilen bilgiye göre, ilk canlı naklin 2015’te yapıldığı KKTC’de, 28’i kadavradan, 17’si canlı vericiden olmak üzere 45 böbrek nakli gerçekleşti. Böbrek nakillerinin KKTC’de yüzde 62’si kadavradan yapılırken Türkiye’deki kadavradan nakil oranı yüzde 20 civarlarında.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Bu başarı ülkemizindir, hastanemizindir. Alt yapı eksiklerimiz vardır ama bu şartlarda bile çok güzel işlere imza atılıyor…Ekipleri kutluyorum” dedi.

17 Nisan 2019’da, 9 ay önce Kıbrıs’ta ilk kalp nakli gerçekleştirilen 50 yaşındaki Veli Çelik de basın toplantısında söz alarak, “Çok iyi hissediyorum, sağlıklıyım. Organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli ve uzmanlar da halka, “Organ bağışı konusunda duyarlı olun” çağrısı yaptı.

Uzmanlar, naklin ekip işi olduğuna ve bu sürede zamanla yarışıldığına da dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, çoğu ülkede henüz organ nakli yapılamadığına işaret ederek, KKTC’nin nakil konusunda bu aşamaya gelmesinin büyük başarı olduğunu söyledi.

Pilli, “Bu başarı ülkemizindir, hastanemizindir. Bu bizler için gurur kaynağıdır. Alt yapı eksiklerimiz vardır ama bu şartlarda bile çok güzel işlere imza atılıyor… Bu bir özveridir. Ekipleri kutluyorum” dedi.

Pilli, Kalp Damar Cerrahi Servisi’nin yeni bir merkeze taşınması, var olan servisin yoğun bakım ünitesine dönüştürülmesi için hedeflerine işaret etti. Pilli, nefroloji kliniğinin önümüzdeki haftalarda açılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, basından, sadece olumsuzlukları değil sağlıktaki başarılı işleri de halka yansıtmasını istedi, “Tüm hastanelerdeki, sağlık ocaklarındaki ekiplerimiz özverili şekilde çalışıyor. Bunu herkes bilmeli…” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, “Hastanemizde sadece KKTC’nin değil adanın ilk kalp nakilleri gerçekleştirildi. Böbrek nakillerinin sonuçları da yüz güldürücüdür” şeklinde konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Dr. Ozan Emiroğlu, kalp nakliyle ilgili bilgi verdi.

Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının ekip tarafından değerlendirildiğini, aileyle konuşulduğunu, Organ Nakli Komitesi’nin toplanıp karar verdiğini ve alıcının operasyona hazırlandığını kaydeden Emiroğlu, hazırlıkların sabaha kadar aralıksız sürdüğünü, 12 saatlik bir süreçten geçildiğini söyledi.

Kalp bağışçısının ve alıcının ameliyatına eş zamanlı olarak alındığını, 20 kişilik ekibin görev yaptığı operasyonun 4 saat sürdüğünü belirten Ozan Emiroğlu, yoğun bakım tutulan 57 yaşındaki hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Emiroğlu, KKTC’de kalp ameliyatlarına 2007’de başladıklarını kaydederek, “Senede 20 ameliyattan 200 ameliyata ulaştık. 1 ameliyathanemiz var, yatak sayımız az. Hasta sayısı giderek artıyor. Sadece acil kalp ameliyatlarını yapabilir hale geldik. Umudumuz daha çok hastaya daha rahat hizmet verebileceğimiz bir merkeze çok yakında ulaşmamızdır” dedi.

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, ülkede kalp ve damar hastalıklarının giderek arttığını, birinci sırada ölüm sebebi haline geldiğini kaydetti.

Vaiz, “Yaşam biçimimiz ve kötü alışkanlıklarımız bizi kalp hastası yapıyor. Elbette kalp nakli, bypass ve anjiyolar önemli ama en önemlisi hasta olmamak… ” vurgusunda bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Osman Beton, 40 civarında hastanın kalp nakli beklediğini kaydetti.

Beton, “Kalp nakline ihtiyaç giderek artıyor. Bağışçı artarsa biz de hastalarımıza yardımcı olabileceğiz” dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, “Bu noktaya gelmek için ciddi bir süreçten geçtik. Bu, bizim için gurur ve onur vericidir. Bu başarı hastanemizindir” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Duriye Deren Oygar, KKTC’de 28’i kadavradan, 17’si canlı vericiden olmak üzere 45 böbrek nakli gerçekleştiğini belirtti.

Oygar, “Böbrek nakillerinin yüzde 62 kadavradan. Bu coğrafyamız için oldukça yüksek bir oran, büyük bir başarı. Avrupa ülkelerinden yüzde 90’ı bulan kadavradan nakil, Türkiye’de yüzde 20 civarlarında” dedi. Oygar, KKTC’de böbrek nakli bekleyenlerin 210 kişi olduğunu söyledi.

Oygar, canlı vericiden ilk böbrek naklinin 2015’te, kadavradan naklin 2016’da yapıldığını anımsattı.

Kıbrıs Türk halkının organ bağışı konusunda duyarlı olduğunu belirten Duriye Deren Oygar, özellikle bağışçı olan son iki vakanın 20’li yaşlarda üniversite öğrencisi olduğuna, evlatlarını almak için Türkiye’den gelen ailelerin bağışta bulunduğuna dikkat çekti. Oygar, tüm bağışçı ailelere teşekkür etti.

Son bağışla 5 kişiye hayat verildiğini belirten Oygar, karaciğerden sonra ilk kez akciğerin de Türkiye’ye gönderildiğini aktardı.

Üroloji Uzmanı Dr. Necmi Bayraktar, ilk önce böbrek nakli alanındaki çalışmaların Hacettepe Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütüldüğünü, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra organ nakillerini artık kendi ekip ve personelleriyle yaptıklarını belirtti.

16 Ocak’ta biri 59, biri de 65 yaşında olan iki hastaya böbrek nakli yapıldığını belirten Bayraktar, hastaların birkaç gün içinde taburcu edilecek düzeye geleceğini aktardı.

