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"2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyona çıkacak"

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Dünyada obez çocuk sayısının 2030 yılına kadar 150 milyondan 250 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Her 10 ülkeden sadece birinin, 2010'dan 2025'e kadar çocuk obezitesinde artış olmamasını hedefleyen Dünya Sağlık Örgütü hedefine ulaşma olasılığı sadece yüzde 50

"2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyona çıkacak"
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Çocuklukta obezite, abur cuburların agresif ve serbest şekilde pazarlaması, ayrıca  hükümetlerin çocuklarının sağlığını korumak için çok az çaba sarfetmesi nedeniyle dünya çapında katlanarak artıyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin özel haberine göre, dünyada obez çocuk sayısının 2030 yılına kadar 150 milyondan 250 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Her 10 ülkeden sadece birinin, 2010'dan 2025'e kadar çocuk obezitesinde artış olmamasını hedefleyen Dünya Sağlık Örgütü hedefine ulaşma olasılığı sadece yüzde 50.

Dünya Obezite Federasyonu'na göre, hedefe ulaşmak için çalışılan 191 ülkenin 156'sında ise bu olasılık yüzde 10'dan az.

Obez olan çocuklar, genelikle obez yetişkinler haline geliyor ve kalp hastalığı ile tip 2 diyabet de dahil olmak üzere yaşamlarını kısaltacak ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

2030 yılı itibarıyle Çin'de 5-19 yaşlarında yaklaşık 62 milyon, Hindistan'da 27 milyon, ABD'de 17 milyon obez çocuk olacak. Obezite, sadece zengin değil, yoksul ülkelerin de sorunu. Aynı dönemde, Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin 2,4 milyon, Tanzanya ve Vietnam 2’şer milyon obez çocuk nüfusuna sahip olacak.

Günümüzde de bu konuda tüm ülkelerin ele alması gereken ciddi sorunlar bulunuyor. Örneğin Ukrayna, yüzde 26 ile, en yüksek aşırı kilolu bebek oranına sahip. Cook Adaları'nda beş ila 19 yaş arası çocukların yüzde 40,7'si obez. ABD’de ise her dört çocuktan ve her beş ergenden biri obez.

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