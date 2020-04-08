200 yatak kapasiteli ‘Covid-19 Pandemi Hastanesi yapılacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, COVID 19′ la ilgili gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

Covit-19 mücadelesinde iş insanlar ve kurum kuruluşların yaptığı bağışları da açıklayan Pilli, herkese teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı görevine geldiği günden beri büyük bir uyum içinde çalıştığını vurgulayan Bakan Pilli, herkese evde kalma çağrısını bir kez daha yineledi.

Bakan Pilli Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi dışında 100 odalı 200 yatak kapasiteli bir ‘Covid-19 Pandemi Hastanesi’nin çok hızlı bir şekilde yapımına başlanacağını da açıkladı.

Çağa:Yurtlarda 3 hemşire 1 doktor ve sıhhıye müfettişi görev yapıyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa karantina merkezlerindeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tüm merkezlerde doktor hemşire ve sıhhiye müfettişlerinin bulunduğunu kaydeden Çağa, yurtlarda 3 hemşire 1 doktor ve sıhhıye müfettişinin görev yaptığını anlatarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Güzelyurt’taki yurduna yerleştirilen vatandaşların tek tek sorunlarının dinlendiğini ve gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını anlattı.