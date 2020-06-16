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1.7 milyar insan riskli grupta

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Corona virüs diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı olan insanları daha fazla etkiliyor. Yeni bir araştırma her beş kişiden birinin bu rahatsızlıklardan en az birine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu yaklaşık 1.7 milyar insanın Covid-19'da riskli grupta olduğu anlamına geliyor.

1.7 milyar insan riskli grupta

 

Lancet Global Health dergisinde yayımlanan yeni bir makale Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınına ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

 

1.7 milyar insan riskli grupta - 2

Bilim insanları, diyabet, solunum yolları, kalp rahatsızlığı ve obezite gibi hastalıkların corona virüsle ilişkisini ortaya koymuştu.

1.7 milyar insan riskli grupta - 3

Bu hastalıklarından birine sahip olanların Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğu belirtiliyordu.

1.7 milyar insan riskli grupta - 4

Lancet'te yayımlanan yeni araştırma ise tehlikenin boyutlarını ortaya koydu.

1.7 milyar insan riskli grupta - 5

Dünya nüfusunun yüzde 22'si diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı sorunlarından en az birine sahip. Bu dünya üzerinde 1,7 milyar insanı Covid-19'da riskli gruba sokuyor.

1.7 milyar insan riskli grupta - 6

Araştırmanın baş yazarı Andrew Clark bu verilerin sağlık görevlilerine riskli grupların korunması ve aşının çıkması durumunda öncelikli grupların belirlenmesi konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.

1.7 milyar insan riskli grupta - 7

Ayrıca araştırmaya göre 349 milyon kişinin Covid-19'a yakalanması durumunda hastanede tedaviye ihtiyaç duyacağı belirtliliyor.

1.7 milyar insan riskli grupta - 8

Araştırmacılar risk faktörlerini hesaplarken obeziteyi dahil etmediklerini ifade etti.

1.7 milyar insan riskli grupta - 1

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