159 solunum cihazımız olacak

54 adet ventilatöre (solunum cihazı) sahip olduklarını, Avrupa Birliği’nde de 40 ventilatör geleceğini anlatan Sağlık Bakanı Pilli, “Toplamda 159 solunum cihazına sahip olacağız” dedi

Sağlık Bakanı Ali Pill, dün Meclis kürsüsünden dünkü rakamları açıkladı.

Pilli, Covid-19 salgını dolayısıyla dün 317 test yapıldığını, testler soncunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Pilli'nin Meclis kürsüsünden "Maalesef bugün pozitif vaka yok" ifadelerini kullanması hem Meclis'teki milletvekillerinden hem de sosyal medyadan tepki topladı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 48 yatağın ‘yoğun bakım’ amaçlı kullanılacak şekilde hazırlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis’te “yazılı metin” okuyarak konuştu, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi büyük kayıplar verdiği bir süreç yaşadıklarını söyledi.

“Hastanede her oda, her yatak bir yoğun bakım haline gelmiştir” diyen Pilli, 48 yatağın solunum cihazları da girecek şekilde yoğun bakım için hazırlandığını söyledi. “136 yatak da karantina merkezi olacak şekilde hazırdır” diyen Ali Pilli, özel bir yurt kiraladıklarını, bunun da karantina amaçlı kullanılabileceğini söyledi ve “Toplamda 173 yatağımız hazırdır” dedi.

3084 kişiye ev karantinası uyguladıklarını iddia eden Ali Pilli, “18 Mart’tan sonra 1834 kişi de devlet gözetiminde karantina altında tutulmuştur. Şu anda 510 kişi gözetim altındadır” dedi.

“İlk vakadan bugüne 42 gün geçti” diyen Pilli, Bulaş Hastalıklar Üst Komitesi’nin düzenli toplandığını da savundu.

Dünyada bir vaka olduğu sürece bu salgının bitmeyeceğini anlatan Sağlık Bakanı Pilli, “Çok tecrübeler kazandık, kazandığımız tecrübeleri kesinleşince kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.,

Yeni bir tomografi ve yeni bir anjiyo cihazı alınması için çalışma yaptıklarını söyleyen Pilli, yangında, iki anjiyo cihazından birinin yanındığını birinin de hasar gördüğünü ifade etti. 54 adet ventilatöre (solunum cihazı) sahip olduklarını, Avrupa Birliği’nde de 40 ventilatör geleceğini anlatan Sağlık Bakanı Pilli, “Toplamda 159 solunum cihazına sahip olacağız” dedi.

Pilli şöyle dedi:

“Bu süreç içerisinde ventilatör ihtiyaçlarımızın karşılanması adına da girişimler yaptık. Sürecin başında 36 olan ventilatör sayımızı, toplamda 33 adet yapılan bağışın, 8’ini teslim alarak önce 44’e, 50 adet ihale yoluyla yapılan alımın 10’unu teslim alarak şu anda 54’e yükseltmiş durumdayız. Geriye kalan ve Bağışlanan 25 adet, İhaleyle çıkılarak alınan 40 adet ve AB tarafından hibe edileceği sözü verilen 40 adet ventilatörü de devreye soktuğumuzda toplam 105 adet daha ventilatörü devreye sokmuş olacağız. Bunların devreye girmesinin kademeli şekilde olacağını öngörüyor ve planlarımızı ona göre revize ediyoruz. Tüm bunların eklenmesi ile birlikte elimizdeki toplam aktif ventilatör sayımız, 159’a ulaşacaktır. Şunu hemen eklemek istiyorum, bugün itibarı ile yoğun bakımda yatan, ventilatör kullanan kritik durumda olan bir hastamız bulunmamaktadır.

“TOPLAM TEST SAYIMIZ 7 BİNE ULAŞTI”

Toplam yapılan test sayımız şu an itibarı ile 7 bine ulaşmıştır. Tüm ülkeler öncelikle kendi sağlık sistemlerinin ve kendi laboratuvarlarının kapasitesine göre belli stratejiler geliştirerek bu hastalıkla mücadele etmektedirler. Bakanlığımızın bulaşıcı hastalıkla üst kurulunda bulunan çok değerli bilim insanlarımız bizim kapasitemize göre belirli bir strateji ortaya koymuşlardır. Biz de bu stratejiyi yürütmekteyiz Şunu da bilmenizi istiyorum ki, bazılarının dediği gibi şu an sokaklarda gizli binlerce hastamız olmuş olsa idi, hastanemiz de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dolup taşardı.

Zira Dünya Sağlık Örgütü verileri hastaların en azından %10’na yakınının mutlaka tedaviye ihtiyaç duyan bir seyir gerektirdiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Özetle bizim en azından şu an itibarı ile sokakta gezen binlerce hastamız olmadığını mantıklı her doktor söyleyebilecek durumdadır. Eğer tedbirleri sıkı tutar, alınan kararlara tam uyarsak inşallah da olmayacaktır. Önümüzdeki süreçte, alt yapımızı da göz önünde bulundurarak, test sayılarını kapasitemize göre artırarak süreci devam ettireceğiz. Zaten son günlerde kapasitemizi %50 oranında artırmış durumdayız…

"AB’DEN 5 BİN KİT GELECEK “

Şimdi elimizde 4 bin PCR test kiti var” diyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu hafta Avrupa Birliği’nden 5 bin daha kit geleceğini, bin de bağış olduğunu anlattı. 3 bin de hızlı kitleri olduğunu anlatan Pilli, “Şimdi daha kaliteli kitler yeni yeni çıkmaya başladı” şeklinde konuştu. “Kitlerin hemen hepsi bağıştır” diyen Pilli, her gün bu bağışların sürdüğünü ifade etti.