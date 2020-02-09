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130 bin kişi, bir pratisyene emanet!

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Girne Akçiçek Hastanesi’nde nöbetçi doktor krizi bir türlü çözülemiyor

130 bin kişi, bir pratisyene emanet!

Girne Akçiçek Hastanesi’nde nöbetçi doktor krizi yaşanıyor.  Murat Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile önceki akşam Gine Akçiçek Devlet Hastanesi’nde doktor olmadığını duyurdu. 

Murat Şenkul’un paylaşımında bir arkadaşının Gine Akçiçek Devlet Hastanesi’ne gittiğini ancak orada görevlinin “Nöbetçi doktor yok. Lefkoşa’ya gidin” cevabını verdiğini yazdı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Girne’de 130 bin kişiye yakın insanın yaşadığını söylemişti.

Ülkemizin en kalabalık şehirlerinden biri olan Girne’de hastanede nöbetçi doktor olmamasını eleştiren Murat Şenkul’un paylaşımına birçok vatandaş da destek verdi. Bazı vatandaşlar durumu “Skandal” diyerek özetledi.

Şenkul paylaşımında acil bir durum olması halinde kimin müdahale edeceğini sorguladı.

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