125 ünite kan topladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, sağlık sponsoru olduğu 42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde yaptığı kan bağışı kampanyasıyla, 125 ünite kan topladığı bildirildi.



YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi standında görev alan personel adına açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri İdari Amiri Mutlu Atasayan kan bağışının önemine dikkat çekti. Atasayan şunları kaydetti:

“10 gün süren festival boyunca festivalde kurduğumuz standımızda 1000 kişiye aşkın insana şeker testi ve tansiyon ölçümü yapıldı. Festival boyunca çıkan sağlık vakalarına ambulansımız ve sağlık personelimize müdahale edildi. Ayrıca en önemlisi toplumumuzda büyük bir sıkıntı olan ve ihtiyaç duyulan kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. 125 ünite kan alınarak gerekli mercilere teslim edildi.”