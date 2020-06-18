"10 tane genetik moleküler uzmanı ve 40 tane hemşire alınacak"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıktaki eksiklikleri göreve geldikleri günden bu yana farkında olduklarını belirterek, yaşanan kritik günlerin sağlık altyapıları gelişmezse ekonominin de ileriye gitmeyeceğini gösterdiğini kaydetti.

Ülke gelir ve ekonomisinin eğitim ve turizm olduğunu ancak gelecek turistlerin ve öğrencilerin ülkenin sağlık altyapısına bakacağını söyleyen Bakan Pilli, göreve geldikleri günden bu yana bunun için çalıştıklarını söyledi.

“BÜROKRASİ YAVAŞ İLERLİYOR… HASTANE EN KISA ZAMANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Ülkede bürokrasinin çok yavaş ilerlediğini söyleyen Pilli, Girne Amerikan Üniversitesi konusunda çalışmaların devam ettiğini, pandemi hastanesinin bu güne kadar yapılmadığını, ancak bu konuda gerekli atılımların yapıldığını ve hastanesinin en kısa zamanda gerçekleştirileceğini belirtti.

Covid döneminde diğer hastaların dışlandığı yönündeki eleştirileri yanıtlayan Pilli, Hastanenin zaten yangın sebebiyle 10 Mart’tan sonra çalışmadığını anlattı.

Şu anda hastaların hizmet almaya başladığını anlatan Bakan Pilli, bu süreçte izledikleri yöntemlerin doğru olduğunu kaydetti.

“10 GENETİK MOLEKÜLER UZMANI VE 40 HEMŞİRE ALINACAK, TESTLER DAHA FAZLA YAPILABİLECEK”

Epidemiyolojik rapor konusunda çalışmaların devam ettiğini, yapılan testlerin yeterli olduğunu anlatan Bakan Pilli, 10 tane genetik moleküler uzmanı ve 40 tane hemşire alınacağını, bu sayede testlerin daha fazla yapılabileceğini söyledi.

Test konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını, 450-500PCR yapabilecek kapasiteye ulaşmaya çalıştıklarını belirten Pilli, Güzelyurt hastanesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“CENGİZ TOPEL’İN HEMEN HEMEN TÜM SORUNLARINI ÇÖZDÜK”

Cengiz Topel’in hemen hemen tüm sorunlarını çözdüklerini aktaran Bakan Pilli, hastanede önümüzdeki 10 gün boyunca eksik bir şey kalmayacağını aktardı.

İlk kez Aralık 2019’da pandemi hastanesinden söz edildiğini, o günlerde bir proje çalışması yaptırdıklarını ve Bakanlar Kurulu’na götürüldüğünü ancak o dönem prosedür itibarı ile kabul edilmediğini belirten Bakan Pilli, ancak daha sonra projenin geliştirilmesiyle, bir proje çıktığını ve bunu yine Bakanlar Kurulu’na götürdüklerini anlattı.

Bürokrasi konusunda yaşanan sıkıntılara değinen ve Planlama İnşaat Dairesi’nde karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları anlatan Bakan Pilli, bundan sonra ülkenin pandemi hastanesine ihtiyacı olduğunu herkese kabul ettirdiklerini belirtti.

Pandemi hastanesinin hala tamamlanmasının sıkıntısını kendisinin de yaşadığını belirten Bakan Pilli, yatak sayısı hakkında bilgi vererek 200’e yakın yatak bulunduğunu söyledi.

“SOLUNUM CİHAZI SAYISI 130’A YÜKSELDİ”

Solunum cihazlarının 130’a yükseldiğini, çok büyük sıkıntı olacağını düşünmediğini belirten Bakan Pilli, kitleri 12.5 dolardan aldıklarını, kit sayısını arttırdıklarını belirtti.

Rum tarafında çalışan işçilerin başvurularının alındığını, düne kadar 600 kişinin başvurduğunu, Cuma gününden başlayıp 3 gün içinde işçilerin testlerinin bitirileceğini, Pazartesi günü tamamlanacağını belirten Bakan Pilli, Pile’de yaşayanlar için ise bazı sıkıntılar olduğunu, çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Pilli, İngiliz polisi işin içinde olduğu için gecikme olduğunu, konu hakkında yarın bir basın açıklaması yapacağını ifade etti.

Bakan Pilli sorulan bir soru üzerine, bir üniversiteden borca karşılık alınan hastane karkasıyla ilgili, hastanenin her yönüyle donanımlı bir yapıya sahip olacağını söyledi, konunun mali boyutuna Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun yanıt vereceğini belirtti.

Sağlık personel eksikliği olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Pilli, personel eksikliği olduğunu ancak olası bir pandemide sorun yaşanmayacağını dile getirdi.