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10 adet solunum cihazı geldi

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Mersin’den 10 adet solunum cihazı ülkemize geldiğini açıkladı.

10 adet solunum cihazı geldi

Özersay BRT’ye yaptığı açıklamada, solunum cihazlarının Mağusa Gümrüğü’ne geldiğini söyledi.

Özersay, solunum cihazlarının gümrük işleminin yapılmasının ardından kuruluma gidileceğini belirtti.

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