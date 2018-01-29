“Kendi ayaklarımız üzerinde duruyor hale gelmeliyiz”

İstanbul’da reklam ajansı sahibi Temel Üngör, “İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde birlik, beraberlik ve farklı kültürleri barındıran adamızda yaşam şekli ve fikirlere daha fazla saygı göstermemiz gerekiyor. Kıbrıs’ı keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir elmas parçası olarak görüyorum” Üngör “Görevi devir alacak yeni hükümetin katma değeri yüksek düzenleme ve yasalar çıkartacaklarını umut ediyorum.” diyerek bir an önce kendi ayaklarımız üzerinde duruyor hale gelmek gerektiğini vurguladı

HK Ajans

Bu hafta da yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile sizi buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta Mağusa’dan çıkarak İstanbul’da matbaacılık, ardından da Güzel Sanatlar okuyup, yoluna reklam ajansı kurarak devam eden Temel Üngör ile tanıştırıyoruz sizi. Üngör, firmaların müşteri karşısında güven kazanmak adına artık bu çağda reklam ajansları ile çalışmak durumunda olduklarına değinerek, başarı için gerekli olan noktalara değindi. Mağusa’da bulunan aile matbaalarında da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Üngör, yurt dışında bastırılıp getirilen ürünler ile kalifiye eleman bulunamamasının da, adadaki matbaacılık adına yaşanan sıkıntılar olarak sıraladı. İçerisinden geçilen hassas dönemde herkesin daha dikkatli davranması gerektiğine de değinen Temel Üngör,en büyük şansın yeni bir hükümet kurulacak olmasını göstererek, “Görevi devir alacak yeni hükümetin katma değeri yüksek düzenleme ve yasalar çıkartacaklarını umut ediyorum. Gerek devlet gerek toplum olarak alınacak kararlara aynı hassasiyetle uymamız gerekiyor” dedi. İşte detaylar.

AİLEDEN MATBAACIYIM

SORU: Kamuoyunun sizi daha yakından tanıması için bize kendinizi anlatır mısınız?

ÜNGÖR: 1977 yılında Gazimağusa’da doğdum. İlköğretimimi Alasya İlkokulu, lise öğrenimimi Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladım. Üniversite için önümde 2 seçenek vardı. Ya Kıbrıs’ta kalıp DAÜ’de İşletme okuyacaktım, ya da Marmara Üniversitesi’de Matbaacılık. Ben hem hayatın zorluklarını daha iyi tanımak, hem de kendi sınırlarımı aşmak adına İstanbul’u seçtim. Tabi matbaa bölümünü seçmem aileden matbaacı olduğumuz için tesadüf değildi. Marmara Üniversitesi’nde okuduğum yıllarda aldığım eğitim beni tatmin etmedi ve işi bir adım daha yukarıya taşımaya karar verdim ve mezun olur olmaz tekrar üniversite sınavlarına hazırlanarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazandım.Bir önceki lisans eğitimimden dolayı ders programım çok yoğun değildi bu da bana okurken çalışma fırsat verdi. Böylelikle, iş hayatına erken atılma fırsatı yakalamış oldum. Gerçi iş hayatı ile tanışıklığım, aileden matbaacı olduğumuz için daha küçüken başladı; halen Gazimağusa’da hizmet vermeye devam eden matbaamızda boş vakitlerimde ve yaz tatillerinde çalışıyordum zaten. Geriye dönüp baktığımda bu yılların bana kattıklarını daha iyi anlıyorum. Bu sayede bu mesleğin hem zanaatını, hem eğitimini, hem de sanatını yapabilen bir grafiker oldum. Evli ve iki tane pırlanta gibi kız çocuk babasıyım.

TECRÜBE KAZANMAK ADINA İSTANBUL’DA KALDIM

SORU: Kaç yıldır yurt dışında yaşıyorsunuz ve sizi İstanbul’da yaşamaya iten neden nedir?

ÜNGÖR: 2018 yılı itibariyle İstanbul’daki maceram tam 24 yıl oldu. Belki eğitimim bittikten sonra hemen Kıbrıs’a dönüp aile işimizde çalışabilirdim ama, ben mesleğimle ilgili daha fazla tecrübe kazanmak istedim ve zorlu İstanbul şartlarıyla mücadele etmeye karar verdim. Burda edineceğim tecrübe ile Kıbrıs’a daha fazla katkıda bulunabilirim düşüncesindeydim.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK HOLDİNGLERİ İLE ÇALIŞIYORUZ

SORU: Yaptığınız iş konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz?

ÜNGÖR:Yaklaşık 10 yıldır kendi ajansımın başında çeşitli sektörlerdeki kurumsal müşterilerimize ekibimle hizmet vermekteyiz. Portföyümüzde Türkiye’nin büyük holdingleri, yurtdışından firmalar ve Kıbrıs’ın önde gelen kuruluşları bulunmakta. Kurumsal firmalar haricinde İstanbul’da işe yeni atılmış Kıbrıslı dostlarımıza da alanımızla ilgili konularda elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Ayrıca Kıbrıs’takİ işletmemizle de ilgilenmekteyim.

SATIŞTA GÜVEN KAZANMAK İÇİN REKLAM AJANSLARI İLE ÇALIŞILMALI

SORU: Yaptığınız iş ile ilgili Kıbrıs’taki durumu değerlendirir misiniz?

ÜNGÖR: İşe ajans tarafından bakacak olursak; gerek ajansların hizmet anlayışı, gerekse kurumların hizmet talepleri açısından sektörün Kıbrıs’ta daha çok yol alması gerekiyor. Yabancı markaların adaya gelmesiyle yerel firmalarımız işin önemini yeni yeni fark etmeye başladı. Bir hizmet veya ürün satışı yapıyorsanız ilk önce müşterinin güvenini kazanmalısınız, satış eşittir güven ve bu durum doğru orantılıdır. İşte bir reklam ajansının katkısı bu noktada önem kazanıyor çünkü ürünün veya hizmetin tüketiciye doğru şekilde ulaşmasını biz sağlıyoruz. İşin başıda yapılan yanlış bir tercih, hem zaman, hem de para kaybına sebep olacaktır. Bu konuda dünyada çok büyük bir rekabet var. Eğer biz de bu rekabetin içerisinden kendimize bir pay koparmaya çalışacaksak kısıtlı imkan ve bütçemizi doğru harcamalıyız. Bu yüzden yerel ajansların öncelikle hizmet verdikleri kurum ve kişileri doğru yönlendirip bilinçlendirmesi gerekiyor.

YURT DIŞINDA BASTIRILIP GETİRİLEN ÜRÜNLER SORUN

İşin matbaacılık tarafında ise adadaki sektörün en büyük kanayan yarası kalifiye eleman eksikliği ve Türkiye’de bastırılıp Kıbrıs’a getirilen baskılı malzemeler. Yeni nesilin farklı beklentilere sahip olması ve onların mselek seçimi konusunda doğru yönlendirilmemesi sebebiyle, en basit iş için bile yetiştirecek eleman bulamıyoruz ve iş gücü açığını yurt dışından karşılamak zorunda kalıyoruz. Yurt dışından bastırılıp getirilen ürünlerin adaya kolaylıkla girmesi ise ayrı bir sorun. En azından adada üretilebilecek ürünlerin ithalatında bir yaptırım veya ekstra gümrük uygulanması yurt dışı ile rekabetimizi kolaylaştıracaktır.

“KIBRISLI DOSTLAR” İLE HASRET GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

SORU:İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin kurduğu dernekte ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz ve KKTC hükümetinden beklentiniz nedir?

ÜNGÖR: Kurulduğu günden beri dernek içerisinde kendi konularımla ilgili aktif görev almaktayım. Derneğin amacı yurt dışında yaşayan firma sahibi ve profesyonelleri bir araya toplayarak, sahip oldukları tecrübe ve imkanların Kıbrıs’a aktarılması konusunda köprü olmak. Bunu da sağlayabilmek adına yıl içerisinde çeşitli toplantılar ve buluşmalar organize etmeye çalışıyoruz. Dernekten ayrı olarak gururla bahsedebileceğim bir de “Kıbrıslı Dostlar” grubumuz var. Grup adaya olan özlemimizi bir nebze hafifletmek üzere tamamen gayri resmi olarak oluştu. Ciddi bir üye sayısı var ve her ay düzenli şekilde buluşarak sohbet ediyoruz. Ayrıca adada gördüğümüz eksiklere elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yürüttüğümüz oda renovasyon çalışmalarını örnek gösterebilirim.

“KIBRIS, KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN ELMAS PARÇASI”

SORU:İstanbul’da yaşayan Kıbrıslılar olarak KKTC’ye baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz?

ÜNGÖR:İçinde bulunduğumuz bu karışık dönemde birlik, beraberlik ve farklı kültürleri barındıran adamızda yaşam şekli ve fikirlere daha fazla saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Kıbrıs’ı keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir elmas parçası olarak görüyorum. Bir gün elbet hak ettiği değeri kazanacaktır ama, o gün gelene kadar toplum olarak daha fazla çalışmalı ve üretmeliyiz. Ekonomik ve siyasi zorluklardan yılmadan nasıl daha fazla katkı sağlayabileceğimizi araştırmalıyız. Yoksa asıl kaybı, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunup dünyaya açıldığımızda yaşayacağız. Günün şartlarına hazır olmayan özel kurumlar çetin rekabet ortamında var olamayacaktır.

KENDİ PERSONELİMİZİ KENDİMİZ EĞİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ

SORU: Yurt dışındaki iş insanları olarak KKTC’ye yatırım yapmak konusundaki görüşünüz nedir?

ÜNGÖR: Bence adanın potansiyeli açısından KKTC’ye her türlü yatırım yapılabilir, yeter ki konu iyi araştırılsın. Şahsım adına mevcut matbaamızın günümüz baskı hizmetlerini verebilecek teknoloji ve alt yapıya sahip örnek bir tesis olması için çalışmalara başlamış durumdayım. Ayrıca tesis bünyesinde oluşturacağımız eğitim salonunda İstanbul’dan getireceğimiz uzman ve eğitmenlerle sektöre özel eğitimler düzenleyerek, kendi personelimizi kendimiz eğitip, kalifiye eleman sorunumuzu çözmeye çalışacağız.

“ALINACAK KARARLARA HASSASİYETLE UYMALIYIZ”

SORU: Ülke ekonomisini nasıl değerlendirirsiniz?

ÜNGÖR: Bir an önce kendi ayaklarımız üzerinde duruyor hale gelmeliyiz. Bence şu dönemdeki en büyük şans, devletin yeni bir yapılanma içerisinde olması. Görevi devir alacak yeni hükümetin katma değeri yüksek düzenleme ve yasalar çıkartacaklarını umut ediyorum. Gerek devlet gerek toplum olarak alınacak kararlara aynı hassasiyetle uymamız gerekiyor.

“ŞARTLAR OLUŞURSA DÖNERİM”

SORU: İlerleyen dönemlerde adaya kesin dönüş yapmayı düşünüyor musunuz?

ÜNGÖR: Her Kıbrıslı Türk olarak adaya dönme hayali aklımın bir köşesinde duruyor tabii ki. Zaman ve şartlar ne gösterir bilinmez. Umarım adaya dönüşümüz sağlayacak şartlar en yakın zamanda gerçekleşir.

KARŞILIKLI SAYGI İÇERİSİNDE BÜTÜNLEŞMELİYİZ

SORU: Son olarak neler eklemek istersiniz?

ÜNGÖR: Kıbrıslı Türkler olarak hak ettiğimiz bir adada, hak ettiğimiz şekilde yaşayabilmemiz için yerlisiyle, göçmeniyle, karşılıklı saygı çerçevesinde bütünleşip, adamızı daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor. 44 yıldır önümüze konulan kısıtlamalar buna engel olmamalı. Toplumumuzda çok yetenekli ve başarılı bireyler var. Onların da katkılarıyla bunu başarmanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Yeter ki akılcı projeler üretilsin ve devlet tarafından desteklensin.