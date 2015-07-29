Ulukışla girişinde açılan hayvan yemi fabrikasından yayılan pis kokular, çevre sakinlerini çileden çıkarttı. Kavurucu sıcaklarda pis kokudan dolayı evlerinde pencere açamaz hale gelen, bahçeye bile...

Ulukışla girişinde açılan hayvan yemi fabrikasından yayılan pis kokular, çevre sakinlerini çileden çıkarttı. Kavurucu sıcaklarda pis kokudan dolayı evlerinde pencere açamaz hale gelen, bahçeye bile çıkamayan bölge sakinleri isyan noktasında

Tepkiye neden olan fabrikanın sorumlusu Şahin Sapsızoğlu ise bölge halkından biraz sabırlı olmalarını istedi ve “Kokudan biz de rahatsızız ama bu sorunu gidereceğiz. Şikayetçi olan insanları bir hafta sonra kahve içmeye, 10 gün sonra da piknik yapmaya çağıracağım” dedi

Fehime ALASYA

Mesarya bölgesindeki Ulukışla köyü girişinde bir ay önce faaliyete geçen hayvansal atıkları kullanıp geri dönüşüm ile balık v.b. hayvansal yemler üreten fabrika, yaydığı pis kokudan dolayı köy sakinlerini bezdirdi.

Rüzgarın estiği yöne doğru yayılan pis kokuya dayanamayan bölge halkı isyan noktasında.

HALKIN SESİ’ne tepkilerini dile getiren Ulukışla sakinleri, "Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok, bölgemize yatırım olmalı tabi ama herkes istediği yere de sanayi tesisi kuramamalı. Çevremiz kalkınmalı ama insanları da rahatsız etmemeli" diye konuştular.

“BALKONDA OTURAMAZ, BAHÇEYE ÇIKAMAZ OLDUK”

Ulukışla girişinde, köye yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan fabrikada hayvansal atıkları kullanıp geri dönüşüm ile balık v.b. Hayvansal yemler üretiliyor.

Güneyden gelen rüzgar ile balkonda oturamaz duruma gelen köylüler isyan noktasında. Bazı vatandaşlar, fabrikaya yakın işletmelerde çalışan bazı görevlilerin, özellikle öğle saatlerinde maske takıp nefes alabildiği bilgisini aktardı.

Vatandaşlar şikayet ederken şu ifadeleri kullandı:

“Tavukçulardan gelen hayvan leşlerini haşlayarak ve bazı maddeler ilave ederek balık yemi elde ediliyormuş. Siz düşünün bu kokunun nasıl olduğunu. Bazı şikayetlerimiz oldu, baca takacaklarını söylediler ama çalışma yapmadılar. Belediye ve çevre bakanına kadar şikayet ettik, bakan da değişti, şimdi ne olur bilemiyoruz... Böyle bir yer açılacağını duymuştuk ama bu derece kokacağını bilmediğimiz için karşı çıkmadık. Böyle bir tesisin ÇED raporu nasıl verildi? Kim verdi? Böyle bir koku olacağını biliyorlardı da nasıl izin verdiler? Görevliler bayramdan hemen sonra koku olmayacak dediler ama koku daha da çoğaldı. Bu kokuyu çekme mecburiyetinde değildir. Ulukışla, Kurudere, Aslanköy, Turunçlu, Pınarlı köyleri çok etkilenir, Aslanköy’e kadar da gider! Tarifi olmayan bir koku bu... Rüzgar esti mi herkes içeri kapanır, kapı penceresini kitler, oturur. Böyle iş mi olur bu yaz gününde..."

Yerleşim alanı olan bölgede kokunun günün her saatinde duyulması mümkün. Yoldan geçenlerin soluduğu pis ve acayip olan bu koku, bilmeyenleri korkutuyor.

"SABIRLI OLSUNLAR, 10 GÜN SONRA ŞİKAYETÇİ OLANLARI PİKNİK YAPMAYA ÇAĞIRACAĞIM"

HALKIN SESİ’nin ulaştığı fabrika işletme sorumlusu olan Vadili eski belediye başkanı Şahin Sapsızoğlu ise söz konusu kokudan kendilerinin de rahatsız olduğunu ve çok sıkı çalışmalar içinde bulunduklarını dile getirdi.

Bölge halkının affına sığınarak sabırlı olunmasını rica eden Sapsızoğlu, 10 güne kadar fabrika avlusunda piknik yapılabileceğini belirtti.

Sapsızoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Burası balık yemi fabrikası değil, geri dönüşüm fabrikası, atıkları işliyor ham maddeden yem yapıyoruz, sadece balık değil. Hayvansal atıkların geri dönüşümü ile yapıyoruz ve kötü koku yayılıyor. Tabi vatandaşlar rahatsız olur. Faaliyete geçeli bir ay oldu, çalışmalar devam ediyor. Daha makinelerimiz geliyor, çalışmalarımız var, son bir haftadır çalışmalarımızı hızlandırdık. Rüzgarın yönü ile bu kokunun yaygınlaştığı da doğru. Biz de kokudan rahatsızız, çalışanlarımız da... Şikayetçi olan insanları bir hafta sonra kahve içmeye, 10 gün sonra da piknik yapmaya çağıracağım. Bu kokuyu yayan yerlerin iyileştirmesini yapıyoruz. Çeşitli çalışmalarımız var. Biz Kıbrıs’ta yapılamayan bir iş yaptık, İzmir’den mühendisler getirdik, sistemimizi yapıyoruz. Tüm hayvan atıklarını veteriner kontrolünde geri dönüşüm için kullanıyoruz. Sabırlı olsunlar" diye konuştu.