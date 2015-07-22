SOLOTÜRK ekibi, kapılarını HALKIN SESİ'ne açtı

Türk Hava Kuvvetleri'nin ,100. kuruluş yılında Türk milletine hediye ettiği SOLOTÜRK ekibi, 20 Temmuz gösterisinin ardından kapılarını HALKIN SESİ’ne açtı “Dedem gibi göklere tutkuyla...

Türk Hava Kuvvetleri'nin ,100. kuruluş yılında Türk milletine hediye ettiği SOLOTÜRK ekibi, 20 Temmuz gösterisinin ardından kapılarını HALKIN SESİ’ne açtı

“Dedem gibi göklere tutkuyla bağlandım”

Solo Türk gösteri Pilotu Yusuf Kurt, çocukken dedesine hayran biri olduğunu dedesinin ise pilotlara hayran biri olduğunu için dedesinin tutkularına önem vererek pilot olduğunu ve göklere tutkuyla bağlandığını anlattı

“Ailem, izleyicilerin arasında, gösterinin bir an önce bitmesini isteyen tek gruptur herhalde. Ben ilk pilot eğitimime başladığımda annem benim uçtuğumun haberini bile almak istemiyordu. Gösterilere başlayınca halen daha bazen ağlıyor, tedirgin oluyor ama gururu korkusunu bastırıyor”

Fehime ALASYA

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini izleyiciye adeta bir resital şeklinde sunan gösteri ekibi, Türk milletinin gökyüzündeki milli gururu Solo Türk…

F-16 uçağının kabiliyetleri ile izleyicilere büyük heyecan yaşatan SOLOTÜRK’e misafir olduk; nefesleri kesen timle tanıştık.

Solo Türk Gösteri Timi’nin kahramanlarından biri de Yüzbaşı Yusuf Kurt…

Binlerce izleyici kendine hayran bırakan, gökyüzüne imzasını atan Solo Türk gösteri pilotu Yusuf Kurt, HALKIN SESİ’ne konuştu. Gökyüzüne olan bağlılığının nereden geldiğini anlatan Türk, merak edilen birçok soruya yanıt verdi.

Kullandığı F-16 uçağı ile birçok gösteriye imza atan, fizik kurallarını zorlayan Yüzbaşı Yusuf Kurt, 1981 yılında Trabzon’da doğdu ve 2003 yılında da Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu.

Uçak üretimleri, bakım ve tamirleri de dahil birçok alanda Hava Harp Okulu’nun kendine yettiğini dile getiren Kurt, tüm bu özellikler sayesinde dünyanın önde gelen pilotları arasında Türklerin yer aldığını dile getiriyor.

“DEDEM BANA DA HEP PİLOT OL DERDİ”

Soru: Bu tutku nasıl oluştu? Çocukken pilot olma hayaliniz var mıydı?

Cevap: Vardı… Benim dedem gurbetçiydi, devamlı Belçika’ya gidip geliyordu ve her gidiş gelişinde gezip gördüğü yerlerden çok, pilotları anlatırdı. Onların birçok insanı taşırken aldığı sorumluluğu anlatırdı. Pilotlara büyük bir hayranlığı vardı ve bana da hep pilot ol derdi. Ben de dedeme hayran bir çocuktum ve tutkularına önem veriyordum. Ben de böyle göklere tutkuyla bağlandım.

“AİLEM, İZLEYİCİLERİN ARASINDA, GÖSTERİNİN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTEYEN TEK GRUPTUR HERHALDE”

Soru: Anneniz ve aileniz sizi izlerken neler düşünüyor? Sizin gösterilerinizi izleyebiliyor mu?

Yusuf Kurt: Onlar izleyicilerin arasında, gösterinin bir an önce bitmesini isteyen tek gruptur herhalde. Ben ilk pilot eğitimime başladığımda annem benim uçtuğumun haberini bile almak istemiyordu. Yani birazdan uçuyorum diye anneme haber veremezdim. Gösterilere başlayınca halen daha bazen ağlıyor, tedirgin oluyor ama gururu korkusunu bastırıyor. Artık rahat…

“ALTINDA ÇOK BÜYÜK BİR TECRÜBE VE EĞİTİM YATIYOR”

Soru: Genelde sunumlarda yapılan ‘insanüstü’ deyimleri veya halk arasında dillendirilen ‘bunu yapan insanoğlu mu?’ söylemlerine neler söylemek istiyorsunuz? Gerçek anlamda fiziksel veya zihinsel olarak gösteri pilotlarında ne gibi şartlar aranıyor?

Yusuf Kurt: Hava Harp Okulu bizleri çok sağlam hedefler ile geliştiriyor. Orada aldığınız eğitim ile hem mühendislik eğitimi alarak mühendis oluyorsunuz, hem de uçuşlar ve havacılıkla ilgili eğitim alıyorsunuz ve mezun olduktan sonra aldığınız eğitimlerle ilgili de küçük seviyelerle ilerleyerek bir noktaya geliyorsunuz. Yani Solo Türk’e gelene kadar altında çok büyük bir tecrübe ve eğitim yatıyor.

“KIBRIS’IN BİZLERDE ÇOK AYRI BİR YERİ VAR”

Soru: Unutamayacağınız anınız?

Yusuf Kurt: İlk Kıbrıs’a geldiğimiz gösteri için prova yaptık, ardından otele gittik. Otelde karşılaştığım yaşlı teyze, ‘Savaş çıktı sandım evladım, düşman geldi sandım, çok korktum’ dedi. Ben de ‘Olur mu teyze öyle şey, biz varken kimse gelemez’ demiştim. Teyze çok duygulandı ve ağlamaya başlamıştı. Onu hiç unutmadım. Kıbrıs’ın bizlerde çok ayrı bir yeri var.

“SOLO TÜRK İLE TÜRK MİLLETİNE 100. YIL ARMAĞANI VERMİŞ OLDUK”

Soru: Solo Türk ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Yusuf Kurt: 2011 yılında 100.yılını kutlayan hava kuvvetleri, birkaç yıl öncesinde 100. Yıl hazırlıklarına başlarken yapılan planlar arasında Türk Milleti’ne büyük bir armağan vermek yatıyordu. 100. Yıl armağanı olarak Hava Kuvvetleri’nin vermek istediği bir olaydı. Dünya genelinde hava kuvvetleri olarak en iyiler arasında olduğumuzu biliyoruz, Türk Yıldızları’mız vardı fakat solo takımımız yoktu, bunu kurarak hem bu boşluğumuzu gidermiş olduk, hem de Türk milletine 100. yıl armağanı vermiş olduk.

“SÖYLEYİN, SENEYE DE O HAREKETİ ÇIKARTALIM!”

Soru: Birçok gösteride sadece Türk’lerin yaptığı gösteriler olduğunun altı çiziliyor, bunu neye bağlıyorsunuz?

Yusuf Kurt: Üretimi de, eğitimlerimizi de kendimiz yapıyoruz, birisini okula alıp pilot olarak mezun edebiliyoruz, bakımlarımızı fabrika serisinden en büyük serilere kadar kendimiz yapabiliyoruz, kendi kendimize yetebiliyoruz yani. Bizim dışımızdaki takımlar hep birbirinden eğitim alıyor, yani örneğin Hollanda Yunanistan’a gidip eğitim alıyor. Yeni bir hareket çıkartamıyorlar, hepsi bir birinin taklidi gibi… Ama biz öyle değiliz. Hava Kuvvetleri Solo Türk’ü kurduğu zaman, biz madem kendi milletimizin gücünü göstereceğiz kimseden eğitim almayacağız, kendi gücümüzü göstereceğiz. Yeni hareketlerin de çıkması çok normal, bunlar beklenen şeyler. Herkesin bu konudaki hayallerine de yer verebiliyoruz. Yani sizin de aklınıza bir şey geldiyse söyleyin, seneye de o hareketi çıkartalım.

“EN BÜYÜK ÖZELLİĞİMİZ GÖNÜLLÜ OLMAMIZ”

Soru: Solo Türk Gösteri Pilotu olmak için neler gerekli? Ne gibi çalışmalar gerekli?

Yusuf Kurt: F16’da yaklaşık yedi yıl süren, belli bir seviyeye ve tecrübeye gelmiş bir pilot olmak lazım, İngilizcenizin belli bir seviyede olması lazım. Sadece pilot için değil, bütün ekip için aranan en büyük özellik gönüllü olmak lazım. Hiçbirimiz Solo Türk pilotu olmak için buraya atanmadık, kendimiz gönüllü olduk ve Solo Türk pilotu olmak isteyenler arasından seçildik.

“BİRÇOK ÜLKEDE GÖSTERİ YAPTIK”

Soru: Bu güne kadar nerelerde gösteri yaptınız?

Yusuf Kurt: Hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere çok ama çok fazla yerde gösterilerimiz oldu. Kuveyt’ten İngiltere’ye kadar, çok değişik birçok ülkede gösteri yaptık…

“DUYGULARA YER KALMAMALI”

Soru: Havada gösteri yaparken sizi izleyen kalabalığı görüyor musunuz? Ortamın atmosfer ve enerjisi size nasıl yansıyor?

Yusuf Kurt: Bütün gösterilerde bizler o kalabalığı görüyoruz, bu yüzdendir ki çok çalışıyoruz, çalışıyoruz ki yaptığımız tüm bilgiler ve hareketler otomatik olsun, duygulara yer kalmasın, kalmamalı… İnsan bakmak ister tabi, bakıyoruz ama sesleri duymuyoruz tabi. İnsanın gördüğü zaman da etkilenmemesi elde değil tabi ki... Zor dayanıyoruz, iner inmez hemen yakınlarımızı arayıp, nasıldı? Nasıl buldunuz? Tepkiler nasıldı diye onlarca soru soruyoruz.

“17 DAKİKADA YAKITIN TAMAMINI BİTİREBİLİYORUZ”

Soru: Gösteri süresinden bahseder misiniz?

Yusuf Kurt: Sınırlarımız hız olarak, ses hızının altında kalmanız gerekiyor, buna dikkat ediyoruz. Yani bin 200 km hız kullanıyoruz. Bunun dışında kullandığımız tüm limitler insanın maksimum limitleri oluyor. Yani eksi 3 G (Yer çekimi kuvveti), yükseklik olarak da 5 km.’den 30 km.’ye tırmanarak 15 saniyede ulaşabiliyoruz. Bunun gibi performans gösterileri yapıyoruz. Sadece ses hızını geçmiyoruz, yerdeki insanlara zarar vermek istemiyoruz. Normalde gösterilerde kullandığımız bu yakıtla havada iki saat civarı kalabilecekken gösterilerde 17 dakikada yakıtın tamamını bitirebiliyoruz.

“İLK İŞİMİZ SAVAŞ PİLOTLUĞU”

Soru: Günlük çalışmalarınız nasıl?

Yusuf Kurt: Biz Türk Yıldızları’ndan ve Solo Türk ekibinin dışında ilk işimiz savaş pilotluğu. Bu yüzden öncelikli rutin işlerimizi yapıyor, arda kalan zamanlarda Solo Türk çalışmaları yapıyoruz.

“SADECE İÇERİSİNDEKİ PİLOT İLE OLMUYOR”

Soru: Ekibiniz ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Yusuf Kurt: Ekibimiz 14 kişi, 2 pilot, 3 basın ve halkla ilişkiler ekibi ve 9 kişi de bakım ekibi var. Yani bu uçağı uçurmak sadece içerisindeki pilot ile olmuyor. Bizi destekleyen bir ekibimiz var.