Rum idaresindeki tüm mülklerde iade şartı

Rum mülkiyet çalışma grubundan bir kaynak, Rum tarafının, çözümle birlikte Rum idaresi altına girecek bölgelerle ilgili tezlerinin, bütün mülklerin mutlak iade edilmesi gerektiği şeklinde olduğunu...

Rum mülkiyet çalışma grubundan bir kaynak, Rum tarafının, çözümle birlikte Rum idaresi altına girecek bölgelerle ilgili tezlerinin, bütün mülklerin mutlak iade edilmesi gerektiği şeklinde olduğunu bildirdi







Rum mülkiyet çalışma grubundan adının saklı kalmasını isteyen bir kaynak Kıbrıs Türk ve Rum mülkiyet çalışma gruplarının bir aydır ortak görüşmeye başladığı bilgisi dışında mülkiyetle ilgili geniş detaylar verdi.

Adı açıklanmayan ancak Anastasiadis hükümetinden olduğu belirtilen” kaynağın Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamaları Simerini “Mülkiyet Karmaşık... Hükümetten Bir Kaynak Dimopulos Davası Mal Sahiplerinin Haklarının Korunması Temel İlkesini Ortadan Kaldırmıyor, Öncelik İadede Dedi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre sözkonusu kaynak, “Yaklaşık 1 aydır Kıbrıs Türk çalışma grubuyla ortak görüşmelere başladık. İki tarafın mülkiyet uzmanları da müzakerecilerle bir görüşme yaptı. Çalışma gruplarının çok daha aktif katılım göstermesi bekleniyor. Hem müzakerecilerin, hem de başkanın işini kolaylaştıracak bir de uzman görüşü var” dedi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rum tarafı olarak kapsamlı, kriterler, tedavi yöntemleri, çözümden sonra kurulacak mülkiyet komitesi gibi bütün konuları kapsayan önerilerimiz var. Şimdilik iki lider uzlaşı formülü arıyor. Mesele çok karmaşıktır, zaman geçtikçe daha da karmaşıklaşıyor.’



DİMOPULOS KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Dimopulos kararıyla kullanıcının ‘benzeri görülmemiş’ haklar edindiğine değinen kaynak, “Bahse konu karar, AİHM içtihadında mevcuttur ancak mal sahibinin haklarını kökünden değiştiremez. Bazı olgular dikkate alınabilir ancak mal sahibinin hakkı korunur ve öncelik iadedir temel ilkesi ortadan kaldırılamaz” ifadesini kullandı.

Adı geçen kaynak, Kıbrıs Rum idaresi altına girecek bölgelerle ilgili tezlerinin, bütün mülklerin mutlak iade edilmesi gerektiği şeklinde olduğunu ancak Kıbrıs Türk tarafının bugünkü tezinin ne olduğunun netleşmediğini savundu.



“HALK ARTIK NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMAYA BAŞLAMALI”

Büyük bölümü Kıbrıs Türk malı üzerinde bulunan Larnaka Havaalanı konusuna da değinen sözkonusu kaynak, kategorilerden birinin, kamu menfaati için istimlak edilen mallar olduğunu ve mahkeme içtihatlarına göre bu örnekte de tazminat olacağını belirtti.

Kıbrıs Rum tarafına konu hakkında daha çok bilgi verilmesi gerektiğini kaydeden kaynak, “Halk artık ne olup bittiğini anlamaya başlamalı. Daha çoğunu söylememiz gerek” dedi.



MÜZAKERECİLERİN GÖRÜŞMESİ

Gazete, Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis’i kaynak göstererek, Kıbrıslı Türk ve Rum müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in son görüşmelerini Cuma günü yapacaklarını ve ardından yaz tatiline girileceğini hatırlattı.

Habere göre, müzakerecilerin Ağustos ayının son haftasında, muhtemelen ayın 25’inde yeniden bir araya geleceklerini söyleyen Hristodulidis, her gün görüşecek müzakerecilerin, 1 Eylül’de yeniden başlayacak liderler görüşmesinin hazırlıklarına yoğunlaşacağını belirtti.

Alithia haberi “Mülkiyette Hız Artırılıyor... Mülkiyet Çalışma Grubunun Çalışmaları, Müzakerelere Yardımcı Olmak Maksadıyla Yoğunlaştırılıyor” başlığıyla aktardı.

Gazete, Mülkiyet (Rum) Çalışma Grubu’na katılımın gittikçe yoğunlaşmaya başladığına işaret ederek, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakere masasında bir anlaşmaya varabilmesine yardımcı olabilmek için son zamanlarda çalışmalarının yoğunlaştığını kaydetti.



Mülkiyet kriterlerine Türk itirazları

Mülkiyette Türk tezlerinin benimsenmesi halinde bugünkü kullanıcının ilk mülk üzerindeki ilk söz hakkını elde edeceği; anlaşmazlık durumunda ise Mülkiyet Komitesi’ne gidilmek zorunda kalınacağı belirtildi. Rum tarafının ise ilk söz hakkının mal sahibinde olması tezinde ısrar ettiği öğrenildi



Rum tarafının mülkiyette ilk söz hakkının mal sahibine ait olması gerektiği tezinde ısrar ettiği, Türk tarafının ise itirazları etmesi nedeniyle mülkiyete çerçeve getirecek kriterlerin hiyerarşiye sokulmasının çok zorlaştığı haber verildi.

Fileleftheros, “Formül Karanlıkta... Mülkiyet Kriterlerine Türk İtirazları” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kıbrıslı Türk ve Rum Müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in önceki gün mülkiyet kriterleri ve ekonomi konularını ele aldığını belirtti.

Haberde, mülkiyet konusunda Türk tezlerinin benimsenmesi halinde bugünkü kullanıcının ilk mülk üzerindeki ilk söz hakkını elde edeceği; anlaşmazlık durumunda ise çözümden sonra kurulacak Mülkiyet Komitesi’ne gidilmek zorunda kalınacağı vurgusu yapıldı. Rum tarafının ilk söz hakkını mal sahibinde olması tezinde ısrar ettiği, bazı somut kriter önerileri çözüm sonrasında uygulanabilecek bazı tedavi yöntemleri önerdiği belirtildi.

Ekonomi başlığında, merkezi hükümet uhdesi altında güçlü bir ekonomi murat edildiğine dikkat çekilen haberde, “ekonomi konularında bir eyaletin öteki aleyhine rekabetçi olmaması hedefleniyor” vurgusu yapıldı.

Gazete, “Şu ana kadar tarafların toprakta bir anlaşmaya doğru gitmekte olduklarına dair güvenilir sonuca varılacak bir şey ortaya çıkmadı. Her iki tarafın da verdiği mesaj, mülkiyette bir sonuca varılması için henüz erken olduğudur. Hükümet sözcüsü önceki gün de, tarafların henüz kriterleri görüşme aşamasında olduklarında ısrar etti” ifadesini kullandı.



RUM SÖZCÜ HRİSTODULİDİS: İLK SÖZ HAKKI YASAL MAL SAHİBİ OLMALI

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis “mülkiyette anlaşmaya varılan şey, kişisel mülkiyet hakkıdır. Global mal takası ve dolayısıyla mülkiyet hakkının ortadan kaldırılmasıyla ilgili Türk tezi dikkate alındığında, bunun en önemli gelişme olduğuna inanıyoruz” dedi, şunları ekledi:

“Şu anda yapılmakta olan, mülkiyet konusunun tabi olacağı belirli kriterlerin görüşülmesidir. Bizim tarafın istikrarlı tezi, yasal mal sahibinin ilk söz hakkına sahip olması gerektiğidir.”



