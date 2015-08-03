Onların tutkusu posta güvercinleri

Ülkemizde ve dünyada özellikle ‘posta güvercini’ olarak bilinen oldukça sadık güvercinlere olan ilgi gün geçtikçe azalsa da ülkemizde bu güvercinlere gönül veren Serkan...

Ülkemizde ve dünyada özellikle ‘posta güvercini’ olarak bilinen oldukça sadık güvercinlere olan ilgi gün geçtikçe azalsa da ülkemizde bu güvercinlere gönül veren Serkan Sakar ve Kudret Dadı, Lefkoşa’nın merkezi Girne Kapısı bölgesinde halen bu tutkularını sürdürüyorlar

Kudret Dadı, bu kuşların eğitimli kuşların çiftleşmesi sonucu dünyaya geldikleri için ve doğalarında sadık olma, yuvasına bağlı olma gibi özellikleri olduğu için eğitim verirken zorlanmadıklarını ifade etti

Fehime ALASYA

Birçok güvercin tutkunu insanın, çocukluk anılarında gizli, mutlak bir efsane güvercini vardır. Dış yapıları birbirinden farklı, yüzlerce çeşit güvercin türünün en çok bilinen ve ilk akla gelen özelliği yuvalarına çok bağlı olmalarıdır. Güvercinlerin bu özelliğinden yararlanan insanoğlu, ‘Posta Güvercinleri’ni yaratmıştır. Posta güvercinleri geçmiş tarihte birçok ülkede özellikle haberleşmek için kullanılsa da, günümüzde sadece ‘hobi’ ve ‘tutku’ olarak barındırılıyor. Evinde uygun bir balkon, teras ya da bahçesi olan hemen hemen herkesin yapabileceği bir hobi olan güvercin yetiştirmek, bu hobi ile uğraşanlar için adeta bir tutku…

Dünyanın birçok yerinde milyonlarca güvercin yetiştiricisi ve bu hobiye gönül vermiş insanlar bulunuyor. Kimi toplumlarda köklü bir geçmişe ve kültüre sahip güvercin yetiştiriciliği, Kıbrıs’ın birçok yerinde ise sadece hobi olarak yapılıyor.

Hiç ummadık yerlerde karşımıza çıkan bu hobi, bu kez Lefkoşa’nın merkezinde, Girne Kapısı, İnönü Meydanı çevresinde karşımıza çıktı. Çocukluğundan beri bu işe gönül veren Serkan Sakar ve Kudret Dadı, Kıbrıs'a yerleşince de bu zevklerinden kopamamış. Yaşam alanlarına yakın veya yaşam alanı teraslarında onlarca güvercin yetiştiren Sakar ve Dadı, yaşadıkları bölgeden getirdikleri kültürlerini Kıbrıs’ta da devam ettiriyor. Lefkoşa Surlar içi bölgesinde yaşayan ve bu hobisini Lefkoşa’ya taşıyan göçmenlerin artması ile birlikte artan güvercin yetiştiriciliği ve hobisi, birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Hobilerini geliştiren güvercin yetiştiricileri, zaman zaman kendi aralarında etkinlikler düzenleyip, organizasyonlar gerçekleştiriyor. Düzenlenen etkinliklerde kuşlarını görücüye çıkaran yetiştiriciler, kimi zaman takas, kimi zaman açık arttırma ile de sürülerine çeşit ve renk katıyor.

Yem atarak ve kendilerine özgü sesler çıkartarak kuşlarını göklere özgürce salan Serkan ve Kudret bey, yine benzer seslerle ve yem atarak kuşların geri gelmesini sağlıyor. Uçan güvercinler, terasta yemlenen birkaç güvercini görüp, yemlenmek için terasa iner ve bu hareketi ‘terasa in’ emri olarak alır. Kuşlar ile olan öyküsünü anlatan Kudret Dadı, bu kuşların eğitimli kuşların çiftleşmesi sonucu dünyaya geldikleri için ve doğalarında sadık olma, yuvasına bağlı olma gibi özellikleri olduğu için eğitim verirken zorlanmadıklarını dile getiriyor. Dadı: “Kuşlarımızı çiftleştirerek çoğaltıyoruz. Yıllar geçse de bir kuş, ilk doğduğu yeri unutmaz. Ne kadar uzağa giderse gitsin, yine de doğduğu ve beslendiği yuvasını unutmaz. Ben Kıbrıs’a ilk geldiğimde Adana’dan kendi kuşlarımı da getirmiştim, biraz zaman geçince kuşum kaçtı, geri Adana’daki yuvasına döndüğü haberini aldım.” ifadelerini kullanıyor. Kuşlara günde bir veya iki kez yem verdiğini dile getiren yetiştiriciler, günde bir veya iki kez de gökyüzüne saldıklarını anlatıyorlar. Aylık ortalama 75 Türk Lirası giderleri olduğuna dikkat çeken yetiştiriciler, kimi zaman sağlık için kullandıkları damla ve vitaminler ile bu masrafın biraz artabileceğine dikkat çekti. Kimi zaman akşamları koruma amaçlı kapalı alanlara alınan kuşlar, gününün birçok saatini açık teras üzerinde geçiriyor. Zaman zaman başka sürü ile karışan güvercinler, göklerde özgürce uçtuktan sonra yine kendi yuvalarına dağılıyor. Çok ender durumlarda farklı bir yuvaya uçan kuş, farklı bir sürünün parçası olur. Güvercinleri barındırmak için verilen yem ve su, yuvalarını sevmelerine ve sadık kalmalarına en büyük nedendir. Farklı bir yuvada daha iyi şartlar bulan kuşlar, ender olarak yuvasına dönmeyerek, farklı bir sürünün parçası olabiliyor. Teras üzerinde rahatça yaşayan kuşlar, hiçbir gürültüye ve kokuya neden olmadığı için şehrin merkezinde bile beslenebiliyor. Ortalama ömrü en fazla 15 yıl olan kuşlar, en az 20, en fazla 5 bin Türk Lirası’na bazı pazarlarda yerini buluyor.

Küpe takılan güvercinler, farklı görüntülere sahne oluyor.

Kuşların ayağına takılan ve bileklik görünümüne sahip boncuklar, onların kullandığı en özel takılar.

Onlar, hem özgür hem de sadık...

Eğiticiler, sürüye yeni katılan kuşların kanatlarının küçük bir bölümünü bantlayıp, birkaç gün çatıda kalıp yuvaya alışmasını sağlıyor, ardından ise bant çıkartılıp, kuş özgürlüğüne kavuşturuluyor.

Çocukluğundan beri bu işe gönül veren Serkan Sakar ve Kudret Dadı, Kıbrıs'a yerleşince de bu zevklerinden kopamamış

Yem atarak ve kendilerine özgü sesler çıkartarak kuşlarını göklere özgürce salan Serkan ve Kudret Bey, yine benzer seslerle ve yem atarak kuşların geri gelmesini sağlıyor

Güvercinler, kimi zaman akşamları koruma amaçlı kapalı alanlara alınıyor.